El HUC, acreditado como unidad docente en radiología intervencionista

La Laguna/ Ha sido acreditada por la Sociedad Española de Radiología Vascular e Intervencionista.

El catálogo de técnicas que realiza esta rama de radiología es muy amplio y abarca procedimientos diagnósticos y terapéuticos en prácticamente todos los órganos.



El total de exploraciones y tratamientos realizados en 2023 asciende a más de 5.300

La radiología intervencionista es una rama de la radiología, relativamente reciente y en continuo desarrollo, en la cual de diagnostican y tratan enfermedades sin incisión quirúrgica, utilizando pequeños instrumentos guiados hacia el objetivo mediante imágenes radiológicas.

La sección de Radiología Intervencionista del Complejo Hospitalario Universitario de Canarias (HUC), adscrito a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, ha sido acreditada por la Sociedad Española de Radiología Vascular e Intervencionista (SERVEI) como unidad docente en la formación de estos especialistas de Radiodiagnóstico.

Los radiólogos intevencionistas trabajan en estrecha colaboración con otros médicos de diversas especialidades y juegan un importante papel en el abordaje multidisciplinar actual en múltiples patologías. El catálogo de técnicas es muy amplio y abarca procedimientos diagnósticos y terapéuticos en prácticamente todos los órganos, constituyendo una alternativa y complemento mínimamente invasivo a la cirugía clásica.

Aunque ninguna intervención está libre de complicaciones, los riesgos de los procedimientos de radiología intervencionista son, en general, menores. La mayoría se realizan de forma ambulatoria o con un ingreso menor de 24 horas y sin anestesia general. Además, reducen significativamente el dolor y el periodo de recuperación postoperatorio.

En los últimos años, el desarrollo tecnológico ha posibilitado procedimientos cada vez más complejos, por lo que se hacen imprescindibles equipamientos sofisticados, con una calidad de imagen óptima y las mejores prestaciones. También se exige del especialista actual una formación y una condiciones tecnológicas, asistenciales y docentes distintas y específicas para el desarrollo de esta disciplina.

Por este motivo, se hace necesario estructurar la docencia y acreditación en este área, de tal forma que se amplíen y profundice en los conocimientos básicos y generales previamente adquiridos por el radiólogo durante su formación de Radiología General.

Existe en España un importante desarrollo de la Radiología Intervencionista, con unos cuatrocientos profesionales con dedicación exclusiva y con unidades de este tipo en todos los hospitales de tercer nivel.

Formación específica

En la actualidad se desarrollan programas de formación específicos con acrediatación en Radiología Vascular e Intervencionista en la mayoría de los países europeos, así como Estados Unidos, Cánada y Japón. Aunque en nuestro país no hay actualmente una formación reglada para este área, hay consenso en que la formación debe ser efectuada en unidades docentes, doblemente acreditadas para la formación especializada y capacitación en Radiología y en Radiología Intervencionista, que garantizarán una adecuada formación de los profesionales.

Radiología Intervencionista en el HUC

El total de exploraciones y tratamientos realizados en 2023 asciende a más de 5.300. Además, se atendieron 413 consultas externas. Estos profesionales realizan también el diagnóstico vascular no invasivo (angio TC y eco doppler).

Esta sección, una unidad mixta de Radiología Intervencionista y Neuroradiología Intervencionista, cuenta con cuatro salas con angiógrafos, dos biplanos y dos monoplanos. Está formada por siete médicos, once enfermeros , cuatro técnicos, tres auxiliares de Enfermería y una secretaria.

Dispone de consulta externa, camas e ingresos a cargo de la Unidad (4 o 5 de menos de 24 horas cada día) y una sala de recuperación posprocedimiento para 4-5 pacientes.

