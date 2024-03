Un estudio de CCOO revela las malas condiciones del personal administrativo en el SNS

De este modo, para alcanzar, tal y como demanda el sindicato, unas ratios de al menos dos profesionales administrativos por cada tres médicos/as y por cada tres enfermeros/as, sería necesaria la contratación de, como mínimo, 7.516 profesionales administrativos más, tan sólo en la Atención Primaria del SNS. Esto se reproduce en el ámbito asistencial de la Atención Especializada, aunque el incremento de plantilla, insuficiente igualmente, se realiza a costa de no contratar personal administrativo, y el personal auxiliar pasa a cubrir las funciones de administrativo. Hablamos básicamente de personal del grupo auxiliar administrativo de la función administrativa (GAAFA) y de personal del grupo administrativo de la función administrativa (GAFA).

Con estos datos, se entiende que la mayoría de profesionales consideren que la ratio no es suficiente, así como que casi la mitad (48%) denuncie que tienen sobrecarga en el trabajo. El informe elaborado por la FSS-CCOO revela además que la inmensa mayoría (el 93%) de los auxiliares administrativos encuestados considera que esta categoría no está lo suficientemente reconocida, y el 69% considera que su nivel de cualificación profesional no se corresponde con la categoría de auxiliar administrativo y, por tanto, se debería exigir una titulación específica de la rama administrativa. Por otro lado, el 53% considera necesaria la creación de una titulación de formación profesional de administrativo sanitario.

En cuanto a la escasez de profesionales, el informe también pone de manifiesto que el 53% de los y las encuestadas considera insuficiente la ratio del personal administrativo que hay actualmente, datos que el propio Ministerio de Sanidad enmascara en un conjunto global de números denominando a estos como "otros profesionales". Según cálculos de este sindicato, en el SNS trabajan alrededor de 76.000 profesionales del grupo administrativo, y existe una ratio de 1.25 profesionales administrativos por cada 1.000 habitantes, lo que para nuestro sindicato supone una ratio insuficiente para atender las demandas y necesidades de los usuarios y usuarias del sistema público de salud.

Desde CCOO nos sumamos a la demanda del colectivo, y exigimos la reconversión progresiva de todas las plazas de auxiliares administrativos (GAAFA) en administrativos (GAFA); el 82% de los encuestados considera que en la actualidad las categorías de auxiliar administrativo y administrativo tienen funciones similares y deberían unificarse en una única categoría.

Una de las cuestiones que más preocupa a este personal es el elevado número de agresiones, tanto físicas como verbales, que sufren a diario. Más de la mitad de los encuestados afirma haber sufrido algún tipo de agresión física y/o verbal, pero tan sólo un 16% ha denunciado dichas agresiones.

Según el Informe de agresiones a profesionales del SNS 2022 del Ministerio de Sanidad, el colectivo de personal administrativo ha relegado de la primera posición al personal facultativo en cuanto a la tasa más elevada de agresiones notificadas, que la llevaba ocupando desde 2017 de manera ininterrumpida hasta el 2022, fecha en la que las y los profesionales administrativos han ocupado el primer puesto después de haber sufrido el mayor incremento de agresiones.

La FSS-CCOO recoge en este informe algunas propuestas sindicales dirigidas a dar respuesta a las necesidades de este colectivo profesional como por ejemplo:

● Incrementos de las plantillas del personal de la función administrativa, reforzando la atención primaria y rejuvenecimiento de las plantillas. Consideramos que se necesitan 7.516 profesionales más del grupo administrativo para tener una ratio similar al resto de las categorías sanitarias.

● Reconversión progresiva de todas las plazas de auxiliares administrativos/as en administrativos/as, puesto que no existen puestos de trabajo en los que se realicen tareas auxiliares. En Canarias, CCOO solicitó el pasado noviembre al Servicio Canario de Salud (SCS), que hiciese un estudio que posibilite esta reconversión, dado el grado de malestar del colectivo auxiliar administrativo, que en la práctica está realizando funciones de personal administrativo sin reconocimiento ni remuneración, lo que unido a la sobrecarga laboral mantenida en el tiempo, hace insostenible su situación. La realidad que encontramos en el SCS, es que casi el 87% del personal de la Función Administrativa (GAAFA + GAFA), pertenece al Grupo de Auxiliares y no al de Administrativos.

● Actualizar las funciones del colectivo de la función administrativa para posteriormente instar al Instituto Nacional de las Cualificaciones a la actualización para el reconocimiento y revisión de los títulos formativos.

● Aumentar la financiación en Sanidad pública, como mínimo, de un 7,2% del PIB.

● Instar al Ministerio de Sanidad y a los servicios de salud autonómicos a que publiquen los datos de plantilla desagregados por categoría profesional, al objeto de facilitar un mayor control de las plantillas, adecuando y concretando mejor las propuestas de redimensionamiento de las plantillas a las necesidades reales y poder garantizar que no se produzcan desigualdades territoriales.

● Exigir a los diferentes servicios de salud que implementen medidas para combatir las agresiones, facilitando a las y los profesionales herramientas y medios para denunciar las agresiones, asesoramiento y apoyo legal e impartir formación para prevenir este tipo de situaciones y promover campañas de concienciación a la población.

● Regular el teletrabajo para el personal de la función administrativa que trabaja en el conjunto de los servicios de salud autonómicos del SNS, sin carácter restrictivo, como recoge la instrucción del SCS a este respecto.

● Actualización de Funciones, las cuales siguen sin estar actualizadas en la normativa vigente (son de la época del INSALUD), lo que en la práctica supone realizar funciones de superior categoría.

● En el caso de Canarias, y concretamente en el SCS, se suman situaciones particulares como:

● Agravio entre los propios profesionales (distintas retribuciones por igual trabajo en la misma categoría de auxiliar administrativo, con pluses que suponen un anacronismo en la actualidad).

● Dificultad para la promoción profesional.

● Esta situación enquistada en el tiempo, que bien podría encuadrarse como intrusismo profesional, es asumida como normal por los sucesivos equipos directivos, sin reconocimiento alguno por parte de la administración sanitaria, lo que genera un malestar importante entre el colectivo por la invisibilidad de los responsables de turno, y por ende, de los propios usuarios del sistema.

Esta problemática ya ha sido trasladada al actual Director del Servicio Canario de Salud por parte de CCOO, a lo que celebramos haya sido el primer responsable que se ha comprometido a realizar un estudio de la viabilidad jurídica, económica y administrativa del problema, con el fin de poder dar una salida al mismo, estando a la espera de los resultados de dicho estudio.

Este colectivo no puede ni merece esperar más, y es hora de dar una justa solución a sus reivindicaciones.