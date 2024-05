Antonio Morales ratifica el compromiso del Cabildo de seguir avanzando en políticas destinadas a mejorar la salud mental

El presidente Morales dejó muy clara esa voluntad del Gobierno insular, en su intervención en la apertura de las VIII Jornadas de Salud Mental, organizadas por la Asociación Canaria de Integración de Salud Mental, Espiral y la Asociación Bipolar de Las Palmas (Abilap), que se celebran en el edificio de Humanidades de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC). Una iniciativa que describió como "un espacio de debate, de información, de divulgación y también de reivindicación del respeto a los derechos humanos en la salud mental" y que, a su juicio, "debe servir para afianzar la demanda y la conciencia de que debemos cambiar el orden y colocar la salud mental en las urgencias de la atención sanitaria y social".

Y es que, según sus palabras, "quienes tenemos responsabilidades públicas somos conscientes de que el problema de la salud mental ha sido invisibilizado de manera injustificable, no solo del foco mediático, sino también del debate social", denunció. "Pero ese problema es más grave aún, porque no ha estado en la agenda de las prioridades de la atención pública y de los servicios sanitarios en todo el Estado ni en Canarias".

A este respecto, puso de relieve que, "durante décadas, se ha estigmatizado un problema de salud del que, a lo largo de demasiado tiempo, no hemos sido conscientes de la importancia que su atención merece, no solo para nosotros como individuos, sino para la familia y para la sociedad en general. Me atrevería a decir que esta carencia es equiparable al retraso que tenemos en la aplicación de la atención a la dependencia, ocasionando situaciones crueles que atentan ciertamente a los derechos humanos", lamentó.

En ese contexto, sostuvo que, "en el Cabildo de Gran Canaria, estamos convencidos de que es el tiempo de reforzar políticas y actuaciones de contenido social, para atender a las personas más vulnerables y a quienes viven sin ejercer plenamente todos los derechos de ciudadanía", aseveró. "Por eso, el Instituto de Atención Social y Sociosanitaria impulsa diversas iniciativas en el marco de la promoción de la salud mental, a través de proyectos propios y en coordinación con otras organizaciones. Y, en esta línea, estamos orgullosos de reconocer nuestra estrecha colaboración con Espiral y con la Asociación Bipolar, que por méritos propios se han ganado un hueco en nuestros corazones y en nuestra tarea diaria", recalcó.

De este modo, expuso que el Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IASS) mantiene actualmente 27 servicios especializados en Salud Mental, entre los que se encuentra 14 servicios distintos, conocidos habitualmente como 'centros de día,' que poseen 431 plazas, y viviendas tuteladas, donde habitan 203 personas más. Además, citó los servicios centrados en la persona y el domicilio, el conocido como 'Servicio de Promoción de la Autonomía Personal', donde se impulsa la autonomía de 483 personas, así como varios centros residenciales con capacidad para otras 162.

"Esto supone 1.279 plazas especializadas en salud mental", cifró. "Pero, por supuesto, todos entendemos que la salud mental es un concepto transversal que nos incumbe a todos. Por ello, en todos los servicios del IASS, está presente y se aborda de forma integral", subrayó, para añadir que, "en coherencia con esta prioridad, estamos también impulsando el segundo Plan Sociosanitario, que garantizará un total de 1.600 nuevas plazas, al mismo tiempo que se ha incrementado la atención domiciliaria para 2.000 personas dependientes, que han mejorado su atención y calidad de vida en esta nueva realidad".

Finalmente, el presidente del Gobierno insular ensalzó la labor que llevan a cabo las organizaciones que trabajan en el ámbito de la salud mental, sobre las que destacó que constituyen "un valioso ejemplo de cómo la sociedad civil organizada, en muchas ocasiones, toma la delantera sobre los problemas que realmente afectan a la ciudadanía, a quienes lo sufren en primera persona, con un diagnóstico clínico, pero también a sus entornos familiares".

La necesaria colaboración interinstitucional

El director general de Salud Mental y Adicciones del Gobierno de Canarias, Fernando Gómez-Pamo, a su vez, puso el acento en que la reciente creación de este nuevo órgano "es precisamente la señal de la importancia que se le da desde el Gobierno de Canarias a la salud mental de nuestro Archipiélago", manifestó. "Es una apuesta para que la salud mental en nuestra Autonomía mejore y para que no sigamos siendo la tercera comunidad por porcentaje de habitantes con una cifra más alta de suicidios".

Por tanto, hizo un llamamiento a "promover, promocionar, prevenir y mejorar la salud mental de todos los canarios", y puso en valor la colaboración interinstitucional para conseguir ese objetivo. "Por eso estamos en esta mesa todas las instituciones que trabajamos codo con codo para mejorar esa salud mental y apoyar iniciativas como estas, que son las que hacen que tengamos una sociedad mejor y más sana", zanjó.

Luis Serra, su parte, abundó en el hecho de que "el trato a las personas con enfermedad mental sigue siendo una tarea pendiente, en el que se ha de seguir trabajando, particularmente en lo que concierne el acompañamiento, que generalmente recae en la familia", e insistió en la necesidad de concienciar a la sociedad de que el bienestar mental debe ser una prioridad, porque "considerar la salud mental como un derecho universalmente reconocido permite abordar su tratamiento desde la consideración personal de todos aquellos que pudieran verse afectados", aseguró.

El rector de la ULPGC hizo hincapié en la necesidad de que estas personas cuenten con el reconocimiento de su autonomía en la toma de decisiones que les afecten, la provisión de los apoyos que requiera el ejercicio de su plena capacidad de obrar y la atención médica necesaria, a través de profesionales que gocen de la especialización exigida, entre otros elementos. "Hoy te afecta a ti, pero mañana soy yo, o mi hija o mi hijo, mi amigo, mi compañero", incidió. "Ninguno de los presentes somos indemnes a vernos afectados por una patología de este tipo o a tener que acompañar a quien la padece".

Y terminó su discurso afirmando que "los afectados por un problema de salud mental nos están pidiendo ayuda". Por ello, afirmó que "es evidente que no se puede permanecer ausente y que hay que abordar estos problemas, puesto que la salud mental de los ciudadanos depende en gran medida del avance de la sociedad futura, y aquí tenemos un ejemplo de cooperación entre diferentes instituciones, sobre todo desde la institución del Cabildo y del Gobierno de Canarias, impulsando programas para apoyar organizaciones y eventos como este", zanjó.