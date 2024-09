Aprobada la creación de la Facultad de Enfermería de la ULL, escindida de Ciencias de la Salud

A partir de ahora, el Rectorado designará un equipo decanal provisional cuyo cometido inicial será convocar la primera junta de la nueva facultad y, en ella, poner en marcha el proceso de elaboración del reglamento de régimen interno que regirá el centro. También será necesario reasignar personal técnico y de administración y servicios. Una vez el Consejo de Gobierno de la Universidad de La Laguna apruebe el nuevo reglamento, podrán convocarse elecciones para designar un equipo decanal que ya no sea en funciones.

Con esta escisión, la actual Facultad de Ciencias de la Salud se queda con las secciones de Medicina y de Fisioterapia, pues previamente las secciones de Psicología y Farmacia también solicitaron con éxito su segregación para crear las facultades independientes activas en la actualidad.

La fusión de lo que antes eran facultades independientes en un centro mayor, como es el caso de la Facultad de Ciencias de la Salud, fue un proceso iniciado en 2013 para asegurar la sostenibilidad de la institución ante los recortes económicos derivados de la crisis financiera, pues en aquellos momentos fusionar varias facultades y departamentos supuso un ahorro de costes. Con los años, algunas de esas facultades han experimentado escisiones, mientras que otras como es el caso de Humanidades o las dos escuelas de estudios técnicos e ingenierías, han mantenido su estructura.

La nueva Facultad de Enfermería ha apelado a razones históricas para argumentar su división, recordando que estos estudios han contado con un centro propio desde 1979, con la creación de la entonces Escuela Universitaria de Enfermería. También cabe señalar que el Real Decreto 822/2021 por el que se establece la organización de las enseñanzas universitarias y del procedimiento de aseguramiento de su calidad reconoce la Enfermería como una disciplina independiente. Además, los cambios sociales y tecnológicos, más la experiencia acumulada tras la década de implantación del Espacio Europeo de Educación Superior, han llevado a considerar que contar con una facultad es la mejor fórmula a para afrontar las nuevas necesidades docentes.

En opinión de Alfonso García, vicedecano de la Sección de Enfermería de la Facultad de Ciencias del Salud, una Facultad de Enfermería no significa que las sinergias que siempre han compartido las disciplinas de la salud desaparezcan. "Nos hemos sentido cómodos trabajando con equipos decanales más amplios, aunque supondrá un beneficio en el empleo de los recursos administrativos y de gestión que redundará en más beneficios a alumnado y profesorado que el modelo actual". Y añade: "Volver a ser un centro autónomo es un motivo de satisfacción en unos tiempos en los que no abunda precisamente el optimismo, fruto de los coletazos de la pandemia en la que nuestra disciplina y profesión ha tenido y tiene un papel activo desde el punto de vista sanitario y social".