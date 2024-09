El COLC valora un importante logro para la logopedia en Canarias, pero considera que es insuficiente

Santa Cruz de Tenerife/ El Colegio Profesional de Logopedas de Canarias (COLC) se felicita porque la Consejería de Educación ha atendido una de las reivindicaciones que planteó hace unos meses a la Dirección General de Ordenación de las Enseñanzas, Inclusión e Innovación sobre el mal uso del término logopeda o logopedia en este ámbito.

"Agradecemos que por fin hayan tomado la mínima acción en cuanto a una de nuestras reivindicaciones históricas, que es diferenciar los perfiles profesionales educativo y sanitario y por ende sus correspondientes funciones".



La citada Dirección General, en sus instrucciones al comienzo del curso para el funcionamiento de los equipos de orientación educativa y psicopedagógicos, establece que no se podrá utilizar la categoría de "logopeda" o "intervención logopédica" para describir las funciones que realizan en este ámbito los maestros de audición y lenguaje.

"En todo momento, se hará referencia al maestro o maestra de audición y lenguaje como tal, evitando recurrir a los términos logopedia e intervención logopédica, que hacen referencia a perfiles profesionales e intervenciones de ámbito clínico que exceden las competencias del personal docente", se dice en las instrucciones.

"Este reconocimiento explícito de la logopedia es un paso crucial para la ordenación de nuestra profesión y subraya la importancia del Colegio en la defensa de los derechos y competencias de los logopedas. También nos anima a seguir trabajando para conseguir más avances en beneficio de nuestro colectivo profesional y de la logopedia en Canarias", ha valorado la presidenta del COLC, Susana Nieto.

No obstante, lamenta que la Dirección General no sea más contundente, "porque no se trata de evitar, sino de no utilizar el término y de no ejercer como lo que no se es", así como que siga sin volver a citar al Colegio, después de haberse comprometido a reunirse "antes de Semana Santa o en julio, para informar de las demandas que le hicimos en nuestra primera reunión", por lo que este Colegio exige "soluciones reales y concretas".

No hay logopedas en los centros escolares públicos

Como se recordará, el Colegio expuso ante la Consejería, y también públicamente, el uso erróneo que se viene haciendo del término logopeda o logopedia para referirse a una figura y a un supuesto servicio que no existe en los centros escolares públicos en Canarias. Así, pidió aclarar que lo que hay son maestros/as de audición y lenguaje, cuya formación y función es docente, no profesionales sanitarios como son los logopedas.

De hecho, el COLC ha recopilado algunos anuncios de centros públicos en las islas que publicitan estos supuestos servicios de logopedia, cuando en realidad deberían decir que cuentan con maestros de audición y lenguaje. Y la propia Consejería se refirió a unas obras en las supuestas "aulas de logopedia", que no existen en los centros públicos.

Precisamente, al comienzo del nuevo curso es importante reflexionar sobre la importancia de la figura del logopeda como profesional sanitario no docente en los centros escolares, para la detección, prevención, diagnóstico y tratamiento de posibles dificultades logopédicas, especialmente en las edades más tempranas. Contar con un logopeda colegiado supone mejorar la calidad de vida y asegurar una escolarización integrada y normalizada del alumnado.

Sin embargo, actualmente no hay logopedas en ningún colegio público de Canarias, lo que pone en riesgo el bienestar y desarrollo de los estudiantes.

Valora este artículo

1

2

3

4

5 (0 votos)