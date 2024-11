Los profesionales sanitarios de Las Palmas promueven la vacunación frente a la gripe y la covid

Rita Mendoza, presidenta del Colegio de Enfermería de Las Palmas, destacó que "la promoción de la salud es una tarea de todos, no sólo de las instituciones y autoridades que tienen la responsabilidad de velar por la salud de la población, sino también de los profesionales del ámbito sanitario, de la población en general y por supuesto de los medios de comunicación, que pueden aportar su grano de arena en la información, la formación y la concienciación de una sociedad sana y saludable".

"Pedimos a la población que se vacune", añadió, "y lo hacemos dando ejemplo: vacunándonos nosotros mismos. Los profesionales sanitarios nos vacunamos por nuestra propia salud, pero sobre todo por la salud de nuestros pacientes, porque tenemos la responsabilidad de no ser vectores de transmisión, tenemos la misión de que nuestras consultas y nuestras oficinas de farmacia sean espacios seguros para la población. La ciudadanía puede estar segura de que, gracias a nuestro compromiso con la vacunación, están en buenas manos, pueden confiar en su enfermera, en su dentista y en su farmacéutico, en su médico y en su veterinario".

Juan Ignacio Pintado, vocal del Colegio de Médicos de Las Palmas, apuntó que "los virus, en particular el de la gripe y más recientemente el covid, han acompañado al ser humano desde tiempo inmemorial, en forma de epidemias anuales y pandemias ocasionales. Se trata de una infección respiratoria con múltiples repercusiones sobre la vida de las personas a nivel individual y social, así como una importante sobrecarga para el sistema sanitario. El objetivo de la vacunación es disminuir sus importantes consecuencias sobre la morbimortalidad de la población".

"Recibir una vacuna contra la gripe y covid puede reducir el riesgo de contraer la infección", añadió, "además, reduce el riesgo de tener enfermedades graves por la gripe y covid y de necesitar hospitalización. También reduce el riesgo de muerte. No nos cansaremos de repetir el mensaje de la importancia de la prevención, prevención y más prevención. Las vacunas están diseñadas para ayudar a prevenir".

El presidente del Colegio de Dentistas de Las Palmas, Francisco Cabrera, afirmó que "los colegios profesionales sanitarios debemos liderar la lucha contra la desinformación y promover activamente la vacunación de nuestros colectivos y de la población. Los bulos y falsedades sobre la seguridad y eficacia de las vacunas están minando la confianza en la ciencia y provocando una disminución preocupante de la cobertura vacunal. Basar las decisiones en evidencias científicas frena la ignorancia y protege la salud pública, y la evidencia científica es clara: las vacunas son seguras y eficaces, y su papel en la prevención de enfermedades graves y de muertes, innegable. Por lo tanto, vacunarse es una decisión inteligente, solidaria y necesaria".

El secretario del Colegio de Veterinarios de Las Palmas, Pablo Varona, señaló que "como profesionales sanitarios, los veterinarios también nos sumamos a esta campaña pero desde una doble vertiente. Por un lado, por nuestro trabajo con la población, principalmente en nuestras tareas de inspección y control de la seguridad de los alimentos, pero también por nuestra labor con los animales. Aquí los veterinarios al vacunarnos contra la gripe estamos actuando como una barrera para el salto del virus entre especies".

Por su parte, Loreto Gómez, presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Las Palmas, recordó que "una de las cuestiones más importantes, junto a la vacunación, es la de mantener los hábitos que formaron parte de nuestra vida no hace tanto tiempo. Evitar las aglomeraciones porque son focos de riesgo, tener los espacios ventilados para dificultar la concentración del virus, mantener la distancia social (entre cuarenta centímetros y un metro) para dificultar la transmisión directa, y medidas de higiene como el correcto lavado de manos con jabón. La gripe es una infección que hemos normalizado desde hace años, a pesar de que los fallecidos en España sobrepasan el millar. El año pasado fueron 1531, pero recuerden que cuando en 2021, un año después de la pandemia, todavía teníamos presentes estas medidas, el número de fallecidos fue de 21".

Grupos de riesgo

Abián Montesdeoca, pediatra y técnico del Programa de Vacunas de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias, hizo hincapié en que "cuando hablamos de virus como el de la gripe o el del covid, la salud del conjunto de la sociedad depende del civismo y la solidaridad de todos y cada uno de sus miembros. No podemos pensar que esto no va con nosotros porque no estamos dentro de un colectivo vulnerable. Nadie está exento de responsabilidad porque todos, en algún momento del día, estamos próximos a alguna persona que forma parte de los grupos de riesgo. Todos estamos afectados por el problema y todos somos parte de la solución", y afirmó que "vacunarse es rápido, fácil, seguro y sencillo. Podemos vacunarnos de gripe y covid en un mismo acto vacunal. Basta con solicitarlo en nuestro centro de salud".

La vacunación frente a la gripe y la covid-19 está indicada para mayores de 60 años, personas de cinco años o más institucionalizadas en centros, menores de 60 años con enfermedades crónicas, embarazadas y mujeres durante el puerperio (hasta los seis meses tras el parto), convivientes con personas de riesgo, personal de centros y establecimientos sanitarios y sociosanitarios, y personas que trabajan en servicios públicos esenciales.

La vacunación frente a la gripe, exclusivamente, se indica para la población infantil entre 6 meses y 5 años de edad, personas que presentan un mayor riesgo de complicaciones derivadas de la gripe, estudiantes en prácticas en centros sanitarios y sociosanitarios, personal de guarderías y centros de educación infantil, y personas con exposición laboral directa a animales o a sus secreciones en granjas.