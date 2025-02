El Hospital La Candelaria incorpora la técnica de la crioablación para el tratamiento del cáncer de mama

La paciente, una mujer de más de 80 años, era candidata a este procedimiento debido a que contaba con otras patologías que hacían incompatible que recibiera otros tratamientos.

Esta técnica, que tiene una duración aproximada de 30 minutos, se desarrolla en tres ciclos de congelación y descongelación de diez minutos cada uno. A diferencia de otros procedimientos, la crioablación no genera inflamación ni efectos secundarios, lo que la convierte en una alternativa segura y bien tolerada.

Este procedimiento consiste en la inserción de una aguja en el tumor para congelarlo, destruyendo así las células cancerígenas. Se trata de un tratamiento local, indicado para personas que no pueden ser sometidas a cirugía debido a su edad avanzada o a la presencia de otras patologías que suponen un riesgo anestésico. También se emplea en casos donde se detecta un tumor incipiente durante el seguimiento de otra enfermedad o en aquellas pacientes que, por diversas razones, rechazan la cirugía.

El proceso es evaluado por un comité multidisciplinar compuesto por oncólogos, ginecólogos, radiólogos y otros especialistas, que valoran la idoneidad del tratamiento para cada paciente. Además, la crioablación puede repetirse en caso de ser necesario, si se detecta crecimiento tumoral residual en el seguimiento posterior.

El complejo hospitalario también emplea la crioablación en el tratamiento de otros tipos de tumores, como los renales y algunos tumores óseos, como los osteomas. La implementación de esta técnica en el tratamiento del cáncer de mama representa un avance significativo en la atención oncológica en Canarias, ampliando las opciones terapéuticas y proporcionando una alternativa efectiva y menos invasiva para las pacientes.

Técnica innovadora

El Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria trata actualmente a más de 500 pacientes con cáncer de mama. La incorporación de esta nueva técnica supone una alternativa innovadora para aquellas personas que antes no podían ser intervenidas quirúrgicamente, ampliando así su pronóstico y calidad de vida.