El CAF tinerfeño vuelve a apelar al civismo durante la fiesta del Carnaval con la campaña "Somos tribu"

Santa Cruz de Tenerife/ Por tercer año consecutivo, el Colegio de Administradores de Fincas de Santa Cruz de Tenerife pone en marcha una campaña de concienciación sobre el disfrute del Carnaval en la calle, con una serie de carteles que animan a disfrutar de la fiesta con contención y respeto a las personas y a las cosas. Esta campaña la encontrarán en nuestras redes sociales y en medios de comunicación.

Con esta acción, los administradores de fincas aspiramos a una reflexión sobre el impacto de las noches y los días de celebración del Carnaval en la calle. Como colectivo que comparte la fiesta -nuestra sede está en pleno centro y vivimos el Carnaval con todos sus colores y sonidos-, también entendemos a los vecinos y vecinas que soportan los inconvenientes de los miles de personas que se congregan en estas fechas en la ciudad.



Este año usamos como imagen una escena emblemática de El Rey León en la que el babuino Rafiki levanta a la sardina carnavalera y el lema "Somos tribu", en referencia a la temática de este año (África), vinculándolo todo a nuestro sector, los edificios y las comunidades de propietarios. Pero también, en un sentido amplio, a todo lo que nos identifica con los valores de respeto y defensa de la "tribu", de la comunidad.

Si "para educar, hace falta toda la tribu", como dice el proverbio africano, necesitamos de la colaboración de todos los ciudadanos y visitantes para que el Carnaval sea un lugar seguro, de respeto a todos y todas, y a los bienes públicos y privados.

Como en las ocasiones anteriores, lanzamos un mensaje muy concreto, que es usar los baños públicos y no orinar en las calles y portales; no dañar puertas y jardines de los edificios, respetar la propiedad de todos, con especial mención a los edificios y comunidades, en los que no podemos aceptar los actos vandálicos. Además, apelamos en lo posible al descanso de toda la ciudadanía, por ejemplo, evitando alargar las fiestas en pisos hasta la madrugada o el gamberrismo mañanero.

Apelamos, por tanto, al respeto y a la responsabilidad de cada miembro de la gran tribu santacrucera y carnavalera. Al sentido de pertenencia al grupo, a la familia, al barrio, a la ciudad y al cuidado de unos a otros. Porque la defensa del poblado es tarea de todos.

"El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife refleja nuestra cultura, nuestra identidad y el vínculo que nos une como comunidad", recalca el presidente del CAF tinerfeño, Luis García González. "No podemos permitir que se pierda su magia. Por este motivo, lanzamos este mensaje de alegría y respeto por nuestra tradición, para que el Carnaval continúe siendo un ejemplo dentro de las grandes fiestas de todo el país".

