Gran Canaria/ El Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, centro adscrito a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, ha realizado más de 100 trasplantes de corazón desde la puesta en marcha del Programa de Trasplante Cardíaco hace más de cinco años. Del número de pacientes trasplantados, 81 son hombres y 19 mujeres, con una media de edad de 55 años. Los detalles de esta iniciativa, que supone un hito para la comunidad autónoma de Canarias, fueron presentados este miércoles, 19 de marzo, en un acto celebrado en el centro hospitalario y que contó con la presencia de la consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón, el director gerente del Hospital, Miguel Ángel Ponce, el responsable de la Unidad de Insuficiencia Cardíaca, Antonio García Quintana, el jefe de servicio de Cirugía Cardíaca, Francisco Portela Torrón, y el coordinador hospitalario de Trasplantes, Vicente Peña Morant. También estuvo presente uno de los últimos pacientes trasplantado de corazón en este hospital, Luis Ángel Muñoz Rodríguez. Este paciente sufrió un infarto en Tenerife del que fue tratado en el Hospital Universitario de Canarias (HUC), siendo su única opción de tratamiento someterse a un trasplante de corazón, por lo que fue trasladado al Hospital Dr. Negrín.



El centro hospitalario ha logrado avances importantes en el marco de este Programa Regional de Trasplante Cardíaco incorporando a su cartera de servicios el trasplante cardíaco en asistolia. De esta forma, el Hospital Doctor Negrín se posiciona entre los mejores de España (del mundo) en este ámbito al realizar este trasplante cardíaco cuyo donante ha fallecido por parada cardiorrespiratoria. Se han realizado ya 23 trasplantes cardíacos en asistolia. También se ha implantado, por vez primera en la comunidad autónoma de Canarias, un sistema de asistencia ventricular de larga duración a una paciente. Por otra parte, el Hospital realizó a finales de 2024, por vez primera, un retrasplante de corazón a una paciente de 22 años.

La consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias resaltó la relevancia de haber alcanzado el trasplante número 100, número que simboliza sobre todo, "la nueva vida ofrecida a estos pacientes que esperaban por un trasplante, pero también el trabajo incansable de los numerosos profesionales, sanitarios y no sanitarios, que forman parte de este engranaje perfecto que es el Programa de Trasplante Cardíaco. Hoy celebramos que estos pacientes tienen una nueva oportunidad gracias al esfuerzo y al compromiso de muchos profesionales pero, sobre todo, gracias a la generosidad de los donantes", indicó. "Este gesto altruista y extraordinario nos inspira a todos para seguir adelante. A las familias de los donantes les agradecemos profundamente de corazón su valentía y que hayan permitido que otras personas, desconocidas para ellos, tengan una segunda oportunidad en la vida", señaló la consejera de Sanidad.

El Programa de Trasplante Cardíaco, de carácter regional, puesto en marcha en 2019 en el Hospital Doctor Negrín, ha supuesto un avance muy importante para los pacientes canarios que precisan este tipo de intervención. Hasta ese momento, estos pacientes debían trasladarse durante meses a la Península. En la actualidad, los pacientes permanecen en casa, tratados de manera integral por sus médicos, con todo lo que esto supone para su recuperación. Tras más de cinco años desde el comienzo de este programa en Canarias los resultados son excelentes.

Trabajo en equipo

Una de las claves fundamentales del Programa de Trasplante Cardíaco es el trabajo en equipo de multitud de profesionales de todas las categorías del Hospital Doctor Negrín. Además, el carácter regional del programa implica que sea imprescindible la ayuda y colaboración del personal de todos los hospitales de Canarias e, incluso, la participación frecuente de otras instituciones públicas y privadas de las islas. Para que un trasplante se pueda realizar es necesaria la participación de más un centenar de profesionales, entre médicos, cirujanos, enfermeras, auxiliares de Enfermería, celadores, etc.

Lona conmemorativa

Una de las fortalezas de este programa radica en la solidaridad y generosidad manifestada por la población canaria con la donación de órganos. Sin el gesto solidario y altruista de la donación, no es posible realizar estos trasplantes. La mayor fortaleza del programa de trasplante cardíaco de Canarias es, por tanto, la propia sociedad canaria. Por este motivo, y como muestra de agradecimiento, desde esta semana, tal y como se anunció en la rueda de prensa, el Hospital Doctor Negrín luce en su fachada una lona conmemorativa de los 100 trasplantes cardíacos. De esta forma, se agradece el apoyo y la colaboración de toda la ciudadanía.

Valora este artículo

1

2

3

4

5 (0 votos)