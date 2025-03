Las lluvias mantenidas de las últimas semanas hacen prever una primavera con síntomas más intensos para los alérgicos

Nacional/ Como todos los años, ante la llegada de la primavera, los pacientes alérgicos a pólenes se preguntan cómo estarán este año a nivel de sintomatología. Las lluvias regulares y mantenidas de las últimas semanas nos hacen prever una primavera de 2025 con altos niveles de pólenes de gramíneas y olivo y, con ello, síntomas más intensos, según anuncia la Dra. Magdalena Lluch, miembro del Servicio de alergología del Hospital La Paz de Madrid y experta de la XII Jornada Dual Neumológica organizada por la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) los días 21 y 22 de marzo en Toledo.



"Algunos de nuestros pacientes acaban de sufrir los efectos de una polinización de ciprés intensa y larga por las lluvias del otoño y las altas temperaturas. Estos cambios en los patrones de polinización, y el hecho de que cada vez con más frecuencia los pacientes son alérgicos a pólenes de estaciones diferentes, hace que muchos de ellos tengan síntomas casi todo el año", según la alergóloga, que impartirá la conferencia 'Actualizando el manejo terapéutico de la rinitis alérgica estacional y perenne'.

Los recuentos de los niveles de polen ayudan a predecir la intensidad de los síntomas de nuestros pacientes. Sin embargo, "los niveles de polen no dependen solo de las plantas. Otras condiciones ambientales, como el viento o la lluvia, afectan de forma importante a los niveles de polen en la atmósfera. La contaminación ambiental además empeora las cosas, y es bien conocido que las plantas de áreas polucionadas producen más cantidad de polen con mayor capacidad de producir alergia", advierte la experta.

De cara al futuro no todo son malas noticias. "Una primavera lluviosa sería la situación ideal: las plantas polinizan y los pacientes mejoran, así todos contentos", según Llunch, quien a su vez admite que "siempre es difícil predecir el futuro, y aún más predecir de forma certera el futuro de un polen".

La Dra. Magdalena Lluch será la encargada de repasar, dentro de la XII Jornada Dual Neumológica, los nuevos tratamientos disponibles para los pacientes con rinitis alérgica, con una visión global del paciente y siempre desde el enfoque de cómo mejorar la colaboración entre los servicios de Atención Primaria y Hospitalaria. "Cualquier patología, y la alergia no es una excepción, obtiene mejores resultados terapéuticos cuando se hace desde un manejo multidisciplinar". Así que, pase lo que pase esta primavera, los médicos se formarán durante este encuentro nacional organizado por SEMG para "conseguir el mejor manejo de los

NOTA DE PRENSA

j

SEMG – Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia

Paseo Imperial 10-12, 1a planta 28005. Madrid TEL: +34 91 364 41 20

www.semg.es

síntomas y recomendar pautas para reducir la exposición a pólenes".

Otros de los temas incluidos en el programa científico de la de la XII Jornada Dual Neumológica, y que serán abordados entre el viernes y el sábado en Toledo, son la actualización en EPOC, actuación sobre el paciente con tabaquismo y fracasos previos en su tratamiento, novedades y nuevos planteamientos en asma y actualización en cáncer de pulmón. Como novedad, este año se ha hablará del futuro de la IA en el paciente neumológico y se estrenará el formato 'Speaking corner. La voz del congresista', un espacio reservado para la participación activa de los asistentes a la Jornada en el que se presentarán estudios realizados o en fase de realización, comunicaciones científicas, casos clínicos comentados y reflexiones asistenciales científicas.

Valora este artículo

1

2

3

4

5 (0 votos)