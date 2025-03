Canarias apuesta por una Sanidad más humanizada y pone el foco en la salud mental y la cronicidad

Las Palmas de Gran Canaria/ La consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón, ha participado esta mañana en un desayuno informativo organizado por Executive Forum, con la colaboración de Ferrer y la biotecnológica Amgen. Durante el encuentro, Monzón ha presentado los ejes claves de las políticas sanitarias canarias y se ha referido a los más de 30 proyectos que el Servicio Canario de Salud ha puesto en marcha en año y medio de legislatura.



La consejera ha comenzado su intervención haciendo un balance de las acciones emprendidas por el Servicio Canario de Salud (SCS) desde que comenzó la presente legislatura, hace año y medio. Así, ha hecho mención del "cambio de tendencia que ya se ha producido hacia una gestión más humanizada y de calidad, que nos devuelve la ilusión y la esperanza tras esta larga etapa pandémica que ya hemos empezado a dejar atrás".

Carácter insular

En esta línea, ha añadido que el objetivo de los proyectos emprendidos por el SCS es mejorar la atención sanitaria atendiendo a la equidad y a las necesidades sanitarias propias de Canarias como territorio insular y ultraperiférico. De esta manera, ha justificado que el archipiélago cuente con once hospitales públicos y más de 200 centros de salud repartidos en todo su territorio, refiriéndose a la prestación de servicios altamente especializados también en las islas no capitalinas. Como ejemplo, ha explicado que la oncología radioterápica y la cardiología hemodinámica son servicios que ya están funcionando en Lanzarote y Fuerteventura.

Durante el desayuno, Monzón ha presentado los ejes estratégicos del Servicio Canario de Salud, entre los que ha destacado la atención a la salud mental y a la cronicidad. Además, ha hecho hincapié en la necesaria humanización del servicio sanitario público, tanto desde el plano de los pacientes, como desde el cuidado y la retención del talento de los profesionales.

Atención a la salud mental

Con respecto a la salud mental y las adicciones, la consejera ha indicado la puesta en marcha de diez nuevos recursos de salud mental, así como el refuerzo de la presencia de profesionales de Psicología Clínica en Atención Primaria. Entre estos nuevos recursos, destacan los destinados a la población infanto-juvenil, como el Programa de Prevención del Suicidio en el Ámbito Escolar o dos nuevos centros de atención a la infancia y la adolescencia (en Gran Canaria y Tenerife) y una Unidad de Atención Primaria (en Lanzarote).

En el ámbito de la atención a la salud mental en adultos, Monzón ha explicado la creación de dos dispositivos destinados a controlar los trastornos de la conducta alimentaria en Gran Canaria (una unidad de hospitalización y un Hospital de Día), de una nueva unidad de salud mental en el Sur de Tenerife y de un servicio de Urgencias Psiquiátricas en el Hospital Universitario de Canarias. Asimismo, ha mencionado a la creación de un centro de rehabilitación psicosocial y una unidad de noche en La Palma.

Cronicidad

Para avanzar en la atención a la cronicidad, la consejera ha detallado que el SCS ha compartido el Plan de Acción destinado al Paciente Crónico Complejo con las sociedades científicas, las asociaciones de pacientes y los colegios profesionales. En la misma línea, ha subrayado que se está prestando especial atención a la mejora de la coordinación con el ámbito sociosanitario y el uso de herramientas digitales.

En este ámbito, Monzón también ha advertido que, para aliviar la presión asistencial, se está trabajando en la reducción de derivaciones innecesarias a los hospitales, ya que, según ha recordado, desde los centros de salud se han puesto en marcha servicios de atención urgente a domicilio para personas vulnerables, además del programa AP Cuida2 que brinda continuidad de cuidados tras el alta hospitalaria.

Para lograr la transformación del modelo asistencial hacia un enfoque más humanizado en todas sus vertientes, la consejera ha explicado que la Dirección General de Atención al Paciente y Cronicidad ha elaborado la primera Estrategia de Humanización para el SCS. Así, algunas de las medidas implementadas están orientadas a potenciar la atención domiciliaria en cuidados paliativos pediátricos y de adultos, ofrecer los tratamientos antineoplásicos desde los domicilios e, incluso, ofreciendo la hospitalización también a domicilio. En este sentido, Monzón ha hecho hincapié en que Canarias es la primera Comunidad que logra poner en marcha de manera centralizada la aplicación de tratamientos antineoplásicos desde los hogares de los pacientes.

Con el apoyo de Amgen y Ferrer

Rosa Sobrino, gerente nacional de Relaciones Institucionales y Acceso al Mercado de Amgen en España, y Albert Cortada, Country Manager de Ferrer España han acompañado a la consejera durante el desayuno. En una breve intervención inicial Sobrino ha destacado la importancia de garantizar un acceso equitativo y ágil a los tratamientos innovadores, subrayando que invertir en salud no solo mejora los resultados clínicos y la calidad de vida de los pacientes, sino que también contribuye a la sostenibilidad del sistema sanitario. Asimismo, ha enfatizado "la necesidad de seguir fortaleciendo la colaboración público-privada para acelerar el acceso a la innovación y fomentar un modelo sanitario más moderno, eficiente y centrado en el paciente".

Por su parte, Cortada ha manifestado que "el propósito de Ferrer es utilizar el negocio para luchar por la justicia social. En ese contexto, la empresa trabaja por desarrollar soluciones terapéuticas para personas que viven con enfermedades raras y de baja prevalencia, ya que no suelen contar con tratamientos disponibles, especialmente en el ámbito de los trastornos neurológicos. Asimismo, nuestra misión es alinearnos con todos los agentes del sistema sanitario de la Comunidad de Canarias para lograr transformar la experiencia del paciente en la atención sanitaria".

