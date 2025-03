El Parlamento canario desprecia a la ciudadanía al retirar la ILP de la sanidad

Canarias/ "Desde la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias (ADSPC), uno de los muchos colectivos sanitarios y sociales que promovimos la "Iniciativa Legislativa Popular para la Defensa y Promoción de la Salud y la Sanidad Pública en Canarias" queremos manifestar nuestra indignación con dicha decisión adoptada por la Cámara el pasado día 26 de marzo de 2025, sin haber notificado a sus promotores nada al respecto, y además, contraviniendo el propio reglamento del Parlamento que establece en su Artículo 144.3 que "Las proposiciones de ley podrán ser retiradas por su proponente mientras no se acordara por la Cámara su toma en consideración; en cuyo caso tendrá plenos efectos por sí misma. Si la proposición de ley hubiera sido tomada en consideración, la retirada solo será efectiva si la aceptara el Pleno de la Cámara."

"Efectivamente, al haber sido tomada en consideración en la sesión plenaria de 7 de marzo de 2012, hace la friolera de más de 13 años, una posible propuesta de retirada de la ILP, que solo pueden hacer sus promotores, precisaba ser aceptada por el pleno del Parlamento que no ha respetado su propio Reglamento al hacerlo sin la petición de los promotores.""Con ello se cierra el largo ciclo de ninguneo y desprecio a una iniciativa democrática y participativa que a pesar de haber sido tomada en consideración en 2012 por unanimidad del Parlamento de Canarias fue unanimidad vergonzante de unos grupos parlamentarios que posteriormente demostraron que por oportunismo no se atrevieron a rechazarla, pero tampoco a impulsar el esfuerzo de las más de 25.000 firmas de la ciudadanía canaria convirtiéndola en la necesaria Ley de Salud y Sanidad de Canarias.""En consecuencia, hemos llegado a lo largo de ¡cinco legislaturas de tramitación! al momento en el que el Parlamento ha decidido finalmente quitarse de encima esa "voz de su conciencia" que ha hecho patente el bloqueo e inoperancia de todos los grupos parlamentarios para establecer y regular de modo tasado el funcionamiento general de la Consejería de Sanidad y del Servicio Canario de la Salud de modo que se garantice la estabilidad organizativa y de las políticas públicas de Salud Pública y de Asistencia Sanitaria poniéndolas a resguardo de variaciones partidistas o intereses espurios.""Mientras tanto, continuará la gestión lamentable y privatizadora, incapaz de afrontar el deterioro de la atención primaria y de las urgencias, la materialización de los hospitales de segundo nivel altamente resolutivos, de las camas sociosanitarias, la mejora de la salud mental, la salud sexual y reproductiva, la atención temprana, la geriatría y cuidados paliativos, la atención a las drogodependencias, el funcionamiento del transporte sanitario, .....y que garantice la participación social y profesional en los Consejos de Salud u otros órganos de participación en la gestión del Servicio Canario de la Salud contemplados en la normativa general y que no se cumplen."

Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias (ADSPC)