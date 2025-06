La Asociación Española Contra el Cáncer pide a las administraciones públicas que no concedan permisos para organizar festivales de música patrocinados por la industria del tabaco

215.182 personas son fumadoras a diario en la provincia de Las Palmas según estimaciones del Observatorio del Cáncer de la Asociación Española Contra el Cáncer. El 15% son fumadores jóvenes de 15 a 24 años. A estas cifras se unen 13.055 personas que son fumadores ocasionales de los cuáles el 3% son fumadores jóvenes entre 15 y 24 años.Las estrategias de la industria del tabaco para aumentar el número de consumidores pasan por captar a los jóvenes a través del patrocinio de festivales de música y conciertos. Se vinculan con creadores de arte para patrocinar acciones en museos, salas de exposición y otros eventos con artistas reconocidos entre los jóvenes. Además, los agentes comerciales de la industria utilizan descuentos y concursos para promocionar estos eventos, incitando a la compra de los productos.Ante esta realidad, la Asociación Española contra el Cáncer ha solicitado a las Administraciones Públicas que no concedan licencias a los festivales de música que estén patrocinados por los nuevos productos de la industria del tabaco. La petición, que fue lanzada el 30 de mayo durante un evento celebrado en Madrid, se enmarca en el Día Mundial sin Tabaco, que se celebra cada 31 de mayo.En el año 2023, de los 15 festivales nacionales con mayor asistencia, cuatro estuvieron ya patrocinados por estos dispositivos: Mad Cool (Iqos y Blu), Primavera Sound (Iqos), Sonorama (Vuse) y Sonar (OCB), una estrategia que se inició en 2019. A través de acciones como estas, la industria del tabaco llega a los jóvenes con el objetivo de convertirlos en futuros consumidores.A pesar de las restricciones legales en España sobre la publicidad y el patrocinio de productos de tabaco en eventos culturales y deportivos, algunas marcas de dispositivos de vapeo y tabaco calentado han encontrado la forma de tener presencia en conciertos y festivales de música.Isabel Laucirica, presidenta de la Asociación Española Contra el Cáncer en Fuerteventura, explicaba que "los menores que consumen estos nuevo productos y dispositivos de nicotina tienen hasta el triple de probabilidades de consumir productos de tabaco en el futuro, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), constituyendo una puerta de entrada al tabaquismo. La industria del tabaco quiere conquistar los espacios de ocio, diversión y encuentro de nuestros jóvenes para acompañarlos el resto de sus vidas con el perjuicio que esto supone para su salud. Este es un reto que debemos afrontar como sociedad con la implicación de todos los ámbitos. Debemos trabajar para aminorar estas acciones de patrocinio y propaganda de la industria por la salud de nuestros jóvenes. No podemos olvidar que el tabaco está relacionado y es responsable de hasta 16 tipos de cáncer. En Las Palmas tenemos 19.544 fumadores a diario de entre 15 y 24 años. Es responsabilidad de todos que esa cifra no siga aumentando"."Cáncer de pulmón" y "bronquitis crónica", cabezas de cartel del 'Real Fest'La Asociación Española contra el Cáncer ha presentado la campaña 'Real Fest', un simulacro de festival que tiene como objetivo señalar el patrocinio de la industria tabacalera en los festivales de música.La campaña usa carteles que imitan los códigos y la estética habitual en los festivales de música, pero, en vez de anunciar artistas, se destacan los efectos negativos y las enfermedades que pueden provocar el consumo de productos del tabaco.Por ejemplo, en uno de los carteles de la campaña, los grupos que se visualizan gráficamente como si fueran cabeza de cartel son "Cáncer de pulmón", trombosis", "daño cerebral" o "disfunción eréctil". Otros de los nombres que completan el listado de artistas o line up son "infarto agudo de miocardio", "úlceras bucales" o "trombosis venosa profunda".El objetivo principal de la campaña es hacer un llamamiento sobre cómo la industria quiere atraer a los menores y jóvenes a normalizar el consumo de estos productos, que pueden encontrar en entornos que para ellos son de ocio, a pesar de los riesgos para la salud y las restricciones legales vigentes.La iniciativa incluye una pegada de carteles en toda España y el uso de Instagram como plataforma de denuncia, donde la ciudadanía podrá identificar y visibilizar casos reales de promoción encubierta del tabaco.El tabaco, presente en las redes sociales a través de creadores de contenidoPor último, se ha querido denunciar cómo, de los espacios naturales en los que interactúan los jóvenes durante su tiempo, la industria tabacalera también desarrolla sus estrategias de captación en las redes sociales. En este sentido, es importante señalar que, debido a las estrategias de la industria, 9 de cada 10 jóvenes están expuestos al humo digital en redes sociales y plataformas on demand.El entorno digital se presenta como un espacio en el que la industria del tabaco y otras empresas pueden desarrollar diferentes acciones de marketing para la promoción, tanto directa como indirecta, de productos relacionados con el consumo de tabaco, como los cigarrillos electrónicos o vapers. Este método de promoción, que impacta profundamente en la decisión de consumir o usar este tipo de productos, parece escapar de las regulaciones actuales.En un análisis de la Asociación realizado en 2023 sobre cómo impactan los influencers españoles en los jóvenes: más de 13 millones de jóvenes fueron impactados entre 2018 y 2023 con contenidos que mostraban productos de tabaco.Contra el tabaco en Las PalmasEntre las acciones contra el tabaco de la Asociación Española Contra el Cáncer se encuentra el "Proyecto Zero" que es la iniciativa creada por la Alianza de Entidades Sin Tabaco liderada por la Asociación Española Contra el Cáncer. Una acción que tiene a diferentes grupos de jóvenes de toda España impulsando proyectos que promueven hábitos de vida saludable y alejar del humo a los jóvenes. En estos proyectos participan 2 jóvenes de Canarias. Recientemente, en Santa Cruz de Tenerife, se presentó ante el Gobierno de Canarias.Además, la Asociación ha impulsado en la provincia de Las Palmas 'Espacios Sin Humo' en Fuerteventura y Gran Canaria.Con motivo del Día Mundial Sin Tabaco la Asociación en Fuerteventura firmó un último "Espacio Sin Humo" en los exteriores del C.D Herbania en Puerto del Rosario. Esta firma coincidió con el II Reto Contra el Humo Mójate, en el que casi 200 personas estuvieron nadando durante 12 horas. Es un reto promovido por la Asociación Española Contra el Cáncer en Fuerteventura y que ha contado con la organización también del Servicio de Información y Prevención de Adicciones (SIPA) de la Consejería de Acción Social del Cabildo insular. El reto consiste en doce horas ininterrumpidas nadando, de forma colectiva, para visibilizar los riegos del tabaco y los beneficios del deporte en las instalaciones del Club Deportivo Herbania, gracias a su colaboración.El reto 'Contra el Humo, Mójate' se desarrolló el 27 de mayo, de 09.00 a 21.00 horas, "con el objetivo de concienciar sobre la importancia de alcanzar una generación libre de humo para el año 2030, visibilizando lo dañino del humo del tabaco y lo beneficioso que es el deporte para nuestra salud", señaló la presidenta de AECC en Fuerteventura, Isabel Laucirica.A continuación, se procedió a la lectura del manifiesto 'Por la Primera Generación Europea Libre de Tabaco', con la intervención de Laucirica, la presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, la presidenta del Club Deportivo Herbania, Inma Díaz, y el director del área insular de Salud, Tomás Pérez.Estuvieron presentes, además, el consejero de Acción Social, Víctor Alonso, la concejala de Salud Pública de Puerto del Rosario, Rosa Rodríguez, y la concejala de Servicios Sociales de Antigua, América Soto.Tanto Lola García, como Víctor Alonso, expresaron la importancia de sumarse a la alianza por el movimiento sin tabaco, que deje un legado sin adicciones y más sano para los jóvenes en Fuerteventura.

Sobre la Asociación Española Contra el Cáncer

La Asociación Española Contra el Cáncer es la entidad de referencia en la lucha contra el cáncer desde hace 70 años. Dedica sus esfuerzos a mostrar la realidad del cáncer en España, detectar áreas de mejora y poner en marcha un proceso de transformación social que permita corregirlas para obtener un abordaje del cáncer integral y multidisciplinar. En su ADN está estar al lado de las personas por lo que su trabajo también se orienta a ayudarlas a prevenir el cáncer; estar con ellas y sus familias durante todo el proceso de la enfermedad, si se lo diagnostican; y mejorar su futuro con el impulso a la investigación oncológica. En este sentido, a través de su Fundación Científica, la Asociación aglutina la demanda social de investigación contra el cáncer, financiando por concurso público programas de investigación científica oncológica de calidad. Hoy en día, es la entidad social y privada que más fondos destina a investigar el cáncer: 143 millones de euros en 750 proyectos, en los que participan más de 2.300 investigadores.

La Asociación integra a pacientes, familiares, personas voluntarias y profesionales que trabajan unidos para prevenir, sensibilizar, acompañar a las personas afectadas y financiar proyectos de investigación oncológica que permitirán un mejor diagnóstico y tratamiento del cáncer.

Estructurada en 52 Sedes Provinciales, y presente en más de 2.000 localidades españolas, cuenta con más de 35.000 personas voluntarias, más de 728.000 socios y 1.261 profesionales.

Durante el 2024, la Asociación Española Contra el Cáncer ha atendido a más de 136.000 personas con sus servicios de atención profesionalizada.