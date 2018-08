El lupus eritematoso sistémico (LES) es una enfermedad autoinmune de carácter sistémico que, dentro de la rareza de las afecciones autoinmunes, es de las más frecuentes y afecta en España a 9 de cada 10.000 habitantes. La amplia variabilidad en la práctica clínica de esta enfermedad, la necesidad de reducirla y la reciente aprobación de terapias biológicas específicas aconsejaba la elaboración de una Guía Práctica Clínica que llevara a cabo una adecuada evaluación de la evidencia científica disponible y se constituyera en instrumento útil para todos los profesionales implicados en la asistencia de las personas afectadas.

La elaboración de la guía, la primera desarrollada hasta el momento a nivel internacional por un sistema público de salud, fue impulsada y financiada por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. El encargo recayó en el Servicio de Evaluación del SCS como miembro de la Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Prestaciones del Sistema Nacional de Salud (RedETS).

La Guía se realizó para el Programa de Guías de Práctica Clínica en el SNS que coordina GuiaSalud y su referencia por el NGC, creado y financiado por la Agency for Health Care Research and Quality del National Institute of Health del Gobierno de los EE.UU. de América, la sitúa entre las guías de muy alta calidad científica.

Trabajo multidisciplinar

Para elaborarla se formó un grupo multidisciplinar de trabajo integrado por profesionales sanitarios de las principales especialidades relacionadas con la enfermedad, de los cuales 4 son médicos especialistas de hospitales canarios, metodólogos del Servicio de Evaluación del SCS y una paciente. A este panel de expertos se añade la colaboración de hasta medio centenar de especialistas en Reumatología, Medicina Interna, Nefrología, Dermatología, Economía de la Salud, Enfermería, Estadística, Epidemiología, Farmacia, Medicina de Familia, Medicina Preventiva, Neurología y Psiquiatría entre otras disciplinas, así como la colaboración de 11 Sociedad Científicas y la Federación Española de Lupus (FELUPUS).

Todo este grupo de trabajo estuvo coordinado en el área clínica por Íñigo de la Rúa-Figueroa Fernández de Larrinoa, médico especialista en Reumatología del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín, y por Guillermo Ruiz Irastorza, médico especialista en Medicina Interna, del Hospital Universitario de Cruces, en Barakaldo, así como por Mª del Mar Trujillo Martín, investigadora de la Fundación Canaria de Investigación Sanitaria (FUNCANIS) y Pedro Serrano Aguilar, jefe del Servicio de Evaluación del SCS, en la parte metodológica.