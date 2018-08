Tenerife/ El Sindicato de Enfermería, SATSE, denuncia que numerosos trabajadores del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria (HUNSC), llevan esperando desde el mes de mayo, la devolución del complemento de Incapacidad Temporal, es decir, de las retenciones correspondientes. SATSE Tenerife explica que se trata de profesionales que tienen derecho a percibir la totalidad de las retribuciones en situación de incapacidad temporal, ya que existe una orden de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad que lo reconoce en determinados supuestos.



Por su parte, los trabajadores afectados aseguran que cuando han intentado contactar telefónicamente con la Inspección General de Servicios, que es la responsable de comunicar a cada gerencia y a los trabajadores la resolución correspondiente, no les contestan. La última información no contrastada sobre el asunto, dice que esta documentación se ha enviado a otros sitios sin especificar. Así mismo, consultado el departamento de IT de Personal del HUNSC, tampoco han recibido ninguna notificación.

Para el Sindicato, no solo se trata de un problema económico que afecta a muchos trabajadores que están a la espera de que se les devuelvan unas retribuciones que se les han retenido, sino que se puede dar la posibilidad de que datos especialmente protegidos (diagnósticos clínicos, por ejemplo), estén en paradero desconocido, lo que supone una situación muy grave.

SATSE Tenerife ha presentado una reclamación a la Dirección Gerencia del HUNSC, en la que solicita que se realicen las gestiones oportunas de modo que se subsane esta situación lo antes posible, ya que afecta a un numeroso grupo de trabajadores del centro hospitalario.

