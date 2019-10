Un 21% de los canarios de entre 55 y 75 años tienen síntomas depresivos

Según el estudio "Jubillennials: el impacto de la jubilación en la salud a partir de los 65 años", realizado por Vivaz, la marca de seguros de Salud de Línea Directa Aseguradora, S.A., dejar de trabajar no sólo no favorece la depresión, sino que parece reducir sus síntomas. De hecho, el porcentaje de españoles de 55 a 64 años que presentan síntomas depresivos es un 27% mayor que el de los mayores de 65 años que ya se han jubilado.

A ello contribuyen una serie de circunstancias: España se ha convertido en el segundo país más longevo del mundo detrás de Japón y, según el Índice Bloomberg Helthiest Country 2019, es el más sano del planeta. No es casualidad; nuestro país cuenta con uno de los mejores sistemas públicos de salud del panorama internacional, lo que, unido a la posibilidad de seguir una dieta sana y variada, una gran oferta de ocio y una vida más cómoda gracias a la tecnología, ha convertido a nuestros mayores en la generación más longeva de nuestra historia. Son los "Jubillennials", las personas jubiladas de 65 años en adelante que gozan de unas perspectivas vitales realmente envidiables.

Hábitos más saludables tras dejar de trabajar

Según el informe de Vivaz, la disminución de los síntomas depresivos en los jubilados tras dejar de trabajar pueden ser consecuencia de un cambio favorable en su estilo de vida. El stress y el sedentarismo que caracterizan a la época inmediatamente anterior a la jubilación se dejan de lado para adoptar unos hábitos de vida mucho más saludables.

De hecho, el porcentaje de españoles de 65 a 75 años que realiza ejercicio de forma regular aumenta un 28% respecto a los 10 años previos al retiro. Además, se sigue la dieta mediterránea con más asiduidad (+12%), se fuma y se bebe mucho menos (-61% y -6%, respectivamente) y se está más satisfecho con la vida social en general (+9%).

Pero este colectivo también presenta problemas específicos: los ciudadanos de 65 a 75 años suelen medicarse más que las personas próximas a la jubilación (+21%), algo, en parte lógico, dada su mayor edad. En muchos casos esta tendencia lleva a la polimedicación (consumir 5 medicamentos o más al día), que se incrementa un 107% tras dejar de trabajar, lo que tiene una función más preventiva que terapéutica, ya que estos medicamentos generalmente son para evitar factores de riesgo como el colesterol o la hipertensión.

El 21% de los canarios de entre 55 y 75 años tiene síntomas depresivos

Pese a su buen estado de salud en general, la depresión y la ansiedad no son patologías infrecuentes entre los españoles de 55 a 75 años. De hecho, al 18,5% de los españoles en esa franja de edad tiene síntomas depresivos, un porcentaje que, en el caso de Canarias, alcanza el 21%, el tercero más alto de España, solo superado por la Comunidad Valenciana (22,8%) y Andalucía (22,5%). Esto supone que estos síntomas son más frecuentes en esta franja de población que otros problemas médicos aparentemente más comunes, como la falta de audición (17,3%), las jaquecas (16,5%), las dolencias coronarias (15,7%) o las respiratorias (11,4%).

En el lado contrario se encuentran La Rioja (6,1%), País Vasco (11,4%) y Castilla-La Mancha (13,6%).

El uso de recursos sanitarios en los "Jubillennials"

Es evidente que, por muy bueno que sea el estado físico de cualquier persona, con la edad siempre aparecen achaques. Los problemas más habituales que aparecen después de la jubilación suelen estar relacionadas con el aparato locomotor, la hipertensión, los problemas de visión y, en general, una menor vida sexual. Con todo ello, los jubilados suelen acudir menos a los especialistas sanitarios, quizás debido a que se encuentran mejor que en la época inmediatamente anterior. En este sentido, los psicólogos (-62%), los fisioterapeutas (-29%) y la rehabilitación clínica (-37%) son los profesionales que más dejan de frecuentar este colectivo.

Por otra parte, los jubilados parecen tener una mayor conciencia preventiva. En este sentido, los españoles de 65 a 75 años se vacunan contra la gripe en mucha mayor medida que antes de jubilarse (+119%), se hacen chequeos médicos más frecuentemente (+9%) y se hacen más pruebas que facilitan la detección precoz del cáncer (+44%). Además, tras el cese de la vida laboral, se produce un aumento significativo de analíticas (+10%), ecografías (+20%) y radiografías (+28%).

Sin embargo, los jubilados españoles no utilizan de una forma exagerada la Atención Primaria, las Urgencias y los Hospitales, y mantienen de niveles de uso muy parecidos a la etapa inmediatamente anterior a su retiro. También reclaman más coberturas en el Sistema Nacional de Salud: las más demandadas entre los canarios son el dentista (86%), las gafas y lentillas (56%), las operaciones de la vista (54%) y la podología (43%).

Según Manuel Castillo, Presidente Científico de la Sociedad Española de Medicina Antienvejecimiento y Longevidad, y Asesor Médico de Vivaz Seguros de Salud, "estamos ante una generación que no solo es la más longeva de la historia, sino que además goza de una mayor calidad de vida. Son muy activos, se apoyan en la tecnología, poseen una gran capacidad de disfrute de la vida y, en general, suelen estar más concienciados con su salud tras la jubilación. En definitiva, estamos ante una generación que va a disfrutar de la jubilación con júbilo."

Hábitos saludables entre los canarios de 55 a 75 años

No cabe duda de que promover hábitos saludables antes y después de la jubilación es fundamental para evitar el riesgo de sufrir algunas enfermedades. Sin embargo, aún existe un gran número de canarios de entre 55 y 75 años que reconocen no llevar un estilo de vida del todo saludable. Así, el 37% afirma ser una persona sedentaria que no hace ejercicio, el 36% confiesa que come de forma habitual grasas, azúcares y alimentos procesados, más del 21% fuma todos los días y el 15% duerme mal o muy mal.