SEPCA: "La Consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias es 'ninguneada' por Ángel Víctor Torres"

El sindicato considera que la consejera de Sanidad es un juguete roto del presidente del Gobierno y que su relación con la directora del Servicio Canario de la Salud es prácticamente inexistente.

"Asustado ante la primera pataleta y amenaza de huelga de tres sindicatos (CCOO, UGT y CEMSATSE), el presidente del Gobierno de Canarias ha salido a toda prisa a intentar evitar lo que él creía que podía ser un escándalo antes de las elecciones. Llamó a los que no quieren negociar en las Mesas oficiales -en las que SEPCA ostenta la segunda posición en representación- y les dio un poquito de tila, prometiéndoles cosas sobre las que no conoce ni sabe si puede cumplir. Los sindicatos visitantes (que sí saben que esa reunión no sirve a la Sanidad Pública Canaria), salieron contentísimos con lo único que les importaba para su público, que era la foto del arrorró en el periódico", sostiene Joaquín Franco, Secretario de Sanidad de SEPCA.

Por otro lado, desde SEPCA se afirma que el presidente del Gobierno ha sido capaz de ningunear públicamente a todo el equipo de Sanidad por el ridículo pánico electoral y la Consejera de Sanidad, lo justifica diciendo que lo que se relata en los comunicados de CCOO, UGT y CEMSATSE no es correcto, e intenta explicar "los avances" que este equipo político ha declarado en los medios de comunicación.

SEPCA pone de manifiesto que han sido prudentes, participativos, con capacidad negociadora y se han respetado los cien días desde los nombramientos de los cargos políticos, pero tras la reunión se ha constatado que han sido cien días totalmente perdidos. La consejera, sin embargo, ha sido totalmente desleal. No cumple su compromiso expresado en la única Mesa Sectorial a la que asistió, Mesa a la que nunca ha asistido la Sra. directora del Servicio Canario de la Salud, poniendo de manifiesto así lo poco que le importa el personal de la Sanidad Pública Canaria.

"La consejera se comprometió a que todas las negociaciones se llevarían a cabo conforme a la legalidad, es decir, en Mesas Sectoriales y no solo ha dejado de ir a ninguna más, sino que poco ha tardado en ir de la mano delpPresidente del Gobierno a una reunión sin ninguna validez, dejando literalmente "tirado" al Sr. Director General de Recursos Humanos del Servicio Canario de la Salud, D. Francisco Artiles, que es el único que ha tenido la valentía de ir a dar la cara y con decisión de trabajar y hacer las cosas bien", expone el Secretario de Sanidad de SEPCA.

El sindicato SEPCA se dirige a Ángel Víctor Torres para recriminarle que ha burlado el protocolo legal de negociación, ninguneando al equipo político que debería dirigir la Sanidad Pública Canaria nombrado por él mismo y que debemos entender que ya no son interlocutores válidos con los representantes de los trabajadores, porque será el quien se ocupe ahora de eso.

Joaquín Franco, considera que "es lamentable que el Gobierno de Canarias use nuevamente a la Sanidad de manera electoralista, jugando políticamente con ella, publicitando en los medios sus supuestos retos y preocupándose solo de evitar ruido antes de las elecciones con más tratillos privados en despachos, dejando a un lado al equipo político de la Consejería y pretendiendo anular la voz de los representantes legales del personal".

"La Sanidad Pública Canaria se encuentra de nuevo encallada y en manos de gestores que dan tumbos empeñados en "descubrir América" ellos solos, a pesar de que quienes conocen la magnitud del asunto, les repiten que América está descubierta desde hace mucho tiempo y el camino para llegar está perfectamente claro", sentencia el Secretario de Sanidad de SEPCA.