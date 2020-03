SEPCA: "El personal de la sanidad canaria sin protección no podemos realizar nuestras funciones ante el COVID 19"

"Ante el crecimiento de casos positivos diagnosticados y otros posibles sin diagnosticar, por no realizarse las pruebas oportunas a un gran número de personas, ya es incalculable la propagación del mismo. Entre el propio personal de Sanidad en contacto con pacientes que a posterior han dado positivo en el virus, a unos profesionales se les realiza las pruebas y a otros no. En iguales condiciones a unos se les pauta cuarentena y a otros no."

"La situación es tan grave que el personal que ha estado en contacto con esos pacientes, sigue realizando sus funciones sin saber si son o no positivos."

"La Consejera, que tanto salió en la prensa con el primer caso de Covid19 en La Gomera, ahora parece que se la ha tragado la tierra y no la vemos informando a la población de la gravedad de la situación en la que se encuentra la Sanidad Canaria. Curioso que España estaba pendiente de sus actuaciones en el primer caso y ahora es Canarias quien no es capaz de tomar decisiones extremas. Canarias es diferente y con los aeropuertos restringidos se puede parar esto cuanto antes."

"No la vemos por los Centros donde se trabaja sin recursos materiales para protegernos y proteger de contagios."

"Sra. Consejera, suspenda toda la actividad no urgente en la Sanidad y salga a decirle a la población que en los Hospitales y Centros de Salud, no puede garantizarse que no se contagien porque no hay material necesario para proteger ni a la ciudadanía ni al personal; tal y como corroboran el propio personal Facultativo y responsables de las Gerencias."

"Diga también la cantidad de personal que está en aislamiento domiciliario y el que habiendo estado en contacto con situaciones de riesgo sigue trabajando sin protección."

"La falta de material está generando en el personal una situación de estrés caótica, con cargos que dicen a su equipo que no hay material y otros que dicen que no hace falta, en los mismos servicios de los diferentes centros."

"Los Departamentos de Prevención y Salud Laboral no dan abasto para atender al personal afectado y mucho menos tienen tiempo de formarles e informarles. Pedimos más personal para esos Departamentos de Prevención, con el fin de que puedan dar una respuesta rápida al personal, angustiado por haber estado en contacto directo con el riesgo".

"Es imprescindible que los Departamentos de Formación informen y formen al personal en sus puestos de trabajo y no simplemente se cuelgue en la intranet la información, que además cambia continuamente, únicamente para cumplir y poder decir que hay Formación"

"El personal sin protección podemos propagar el virus por todo los Centros y recordamos a los responsables de la Sanidad Canaria, que somos personal al servicio de esa Sanidad Pública, pero también tenemos familia a la que proteger."

"Parece que aún en estos momentos, les preocupan más las listas de espera que la pandemia mundial. Pedimos que suspenda toda la actividad no urgente y se permita al personal que pueda realizar el teletrabajo y así poder tener profesionales disponibles no contagiados para cualquier situación."

"Les recordamos que hemos tenido tiempo para prepararnos, pero se ha perdido, porque los responsables de la Sanidad en Canarias no han sabido mantener el nivel de efectividad e iniciativa, a pesar de ser la primera Comunidad en tener un caso de Covid19. Ahora se limitan a observar cómo actúa Madrid, para pasar tarde a la fase de imitarles."

"Exigimos que se ponga de acuerdo todo el Gobierno de Canarias y tomen medidas firmes para proteger toda Canarias."

"Les recordamos que la falta de actuaciones está llevando a mucho personal público a contraer el virus, tanto en Sanidad como en los edificios públicos de Canarias."

"Deben tener presente que el método utilizado en el primer caso de La Gomera, la formación y la información constante, tanto a usuarios como al personal, fue esencial para llegar a buen puerto."

"¿A QUÉ ESPERAN SEÑORAS Y SEÑORES DEL GOBIERNO CANARIO?, ¿A ESTAR EN UNA SITUACIÓN IGUAL O PEOR QUE EN MADRID PARA TOMAR LAS MEDIDAS DRASTICAS, O PRETENDEN SEGUIR LA LINEA BRITÁNICA?"

"SEÑORA CONSEJERA, AHORA SÍ LE TENEMOS QUE PEDIR, POR EL BIEN DE LA SOCIEDAD CANARIA, QUE DEMUESTRE QUE ESTÁ PREPARADA PARA AFRONTAR CON EFICACIA INMEDIATA ESTA SITUACIÓN."

SEPCA