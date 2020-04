Intersindical Canaria solicita al Gobierno de Canarias equipos de protección para el personal no sanitario del SCS

Canarias/ Intersindical Canaria ha solicitado al presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, y al consejero de Sanidad, Julio Pérez, equipos de protección individuales (EPI) para el personal no sanitario del Servicio Canario de la Salud (SCS).

Según el portavoz de comunicación de la Federación Nacional de Salud del sindicato, Ruymán Pérez, "los trabajadores no sanitarios del SCS de las categorías que no pertenecen a las direcciones médicas ni de enfermería están sufriendo un trato discriminatorio con respecto al resto del personal, ya que desde que se inició la actual crisis sanitaria derivada del SARV-CoV 2 no se les facilitan equipos EPI a estos trabajadores".

Desde el sindicato señalan que las direcciones de Enfermería de los hospitales públicos de Canarias son las responsables de gestionar las unidades y servicios hospitalarios y que, por tanto, quienes deben velar por que el personal cuente con el material necesario para desempeñar sus funciones con todas las garantías de seguridad que la situación actual requiere.

Sin embargo, Ruymán Pérez explica que los responsables de los centros hospitalarios no están cumpliendo con esta obligación. "Es especialmente preocupante la situación del Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil de Gran Canaria (CHUIMI), donde ya hemos puesto en conocimiento de la gerencia la negación de los cargos intermedios de las direcciones de Enfermería de facilitar al personal no sanitario los EPI".

La organización sindical manifiesta que esta dejación de funciones atenta gravemente, no solo contra la salud del personal y usuarios de los hospitales y centros sanitarios públicos de Canarias, sino también contra el resto de la población, "no podemos obviar que la falta de equipos de protección supone un incremento de las posibilidades de contagio por coronavirus entre el conjunto de la sociedad canaria", ha señalado Ruymán Pérez.

En este sentido, desde Intersindical Canaria explican que esta desprotección de los profesionales de todas las categorías, en especial de los celadores, supone un incumplimento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Por ello, la organización sindical ha señalado que, de mantenerse esta situación, emprenderán las acciones legales oportunas para exigir a los responsables públicos que protejan al personal del SCS.