FeSP –UGT Canarias denuncia que las pruebas de cribado de los sanitarios/as de atención primaria no se han iniciado en Gran Canaria

UGT Canarias, a través de la Federación de Empleados y Servicios Públicos, ha tenido conocimiento de que las pruebas obligatorias de cribado de los sanitarios/as de atención primaria no se han iniciado en los centros de Gran Canaria. La medida fue aprobada el pasado 22 de abril por la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias.

Según se recoge, textualmente en el documento emitido por la gerencia, "la identificación de casos potencialmente transmisores de SARS-CoV-2 no puede realizarse basándose únicamente en la presencia de síntomas, siendo necesaria la utilización de pruebas sensibles y específicas como la PCR". Ante este hecho desde la FeSP, no se entiende que a día de hoy aún no se hayan puesto en marcha dichas pruebas, exponiendo a los profesionales al contagio y por lo tanto, a un posible repunte de los casos.

De igual modo, se reconoce que la realización de las mismas son "clave", tal y como establece la OMS, de cara al control de variables como: la extensión de la transmisión, la tasa de infección secundaria, el rango de presentación clínica de la infección, los factores de riesgo en este sector profesional, así como la evaluación de la efectividad de las medidas. "Es inadmisible que teniendo esta orden sobre la mesa aún no se hayan iniciado las pruebas a los compañeros/as que están expuestos al contagio al tener un contacto directo con los enfermos. Este documento reconoce además que existen pruebas suficientes para hacerlo, así que no entendemos este retraso y exigimos que se realicen ya", ha puntualizado Francisco Bautista, responsable de FeSP Canarias.