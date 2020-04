La Candelaria recuerda la importancia de mantener una alimentación equilibrada durante el confinamiento

Tenerife/ El servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, en Tenerife, recuerda la importancia de mantener una alimentación saludable durante el confinamiento para evitar no solo excesos calóricos sino también posibles episodios de desnutrición, así como realizar algún tipo de ejercicio de manera habitual. Los días de cuarentena derivados del estado de alarma por la expansión de la COVID-19 no deben ser una excusa para dejar de llevar una dieta sana y equilibrada en el entorno familiar, especialmente entre los niños y personas mayores, que son los colectivos más vulnerables.



En este sentido, los especialistas de la Unidad de Nutrición Clínica y Dietética del servicio de Endocrinología del Hospital de La Candelaria animan a incluir frutas y verduras en los menús diarios, así como evitar alimentos ultraprocesados (fundamentalmente bollería industrial) apostar por alimentos saciantes y sanos como carnes magras, pescados, huevos, lácteos y cereales integrales.

Según el doctor Pablo Suárez, "no solo se trata de comer bien, sino de organizarnos mejor en la cocina. De esta manera podemos alimentarnos bien y hacer partícipe a toda la familia. ¿Cómo? Planificando los menús de forma semanal, ajustando la cantidad al número de comensales, practicar recetas tradicionales y cocinando los alimentos de forma saludable, mediante técnicas al vapor, hervidos y horneados".

Otra de las recomendaciones es eliminar o reducir el consumo de bebidas azucaradas como los refrescos, que no aportan nutrientes beneficiosos, y sustituirlas por agua, infusiones o café, en este último caso, de forma moderada.

Actividad física

Habitualmente se recomienda realizar actividad física durante, al menos, una hora de duración, y si bien en esta fase de confinamiento es más complicado realizarlo, hay actividades que pueden realizarse sin apenas moverse de un sitio y que no requieren ningún tipo de aparataje.

El doctor Pablo Suárez, endocrino del Hospital de La Candelaria, explica además que "ahora que están permitidas las salidas al exterior de los niños de forma controlada, y próximamente será para los adultos, es recomendable aprovechar el tiempo fuera del domicilio para realizar paseos y caminatas ligeras. De esta manera activamos tanto nuestro organismo como nuestra mente, y permitirá sentar las bases para cuando se produzca el desconfinamiento final de la población".

