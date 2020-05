El Hospital Dr. Negrín realiza por vez primera una compleja técnica quirúrgica para tratar una infección de los tejidos cardíacos

La operación de Ross es una técnica compleja indicada para solucionar determinadas patologías cardíacas, especialmente en población infantil y juvenil. En este caso, dicha intervención se llevó a cabo para tratar una endocarditis, patología que se produce como resultado de la infección de tejidos cardíacos, en particular, de alguna de sus válvulas. Es la primera vez que el Hospital Dr. Negrín lleva a cabo esta compleja técnica para tratar una infección reincidente.

En esta intervención se utiliza, en primer lugar, una válvula propia, que es la válvula pulmonar, para sustituir a la válvula aórtica que está infectada y por tanto dañada, ya que la válvula pulmonar es gemela de la válvula aórtica y al cambiar su posición funciona prácticamente igual. En segundo lugar y en el mismo acto quirúrgico, se procede a rellenar el hueco que queda en el lugar de la válvula pulmonar con otra válvula, en este caso una válvula de donante fallecido, denominado un homoinjerto. Cuando se trata de niños, esta cirugía mantiene el potencial de crecimiento de la válvula, por lo que resulta muy apropiada. La válvula crece con el niño, al contrario que lo que ocurre con una prótesis. En el adulto joven, la importancia radica en que mantiene una fisiología 'natural' de ambas válvulas, pudiendo prevenir la infección y otras complicaciones, además de tener un comportamiento óptimo para el ejercicio físico.

Solidaridad de las familias

Los profesionales insisten en la imprescindible ayuda que supone la solidaridad de las familias que, después del fallecimiento de un ser querido, autorizan la donación de tejidos como la córnea o, como en este caso, de válvulas del corazón. Después de ser donadas, las válvulas son sometidas a un proceso que incluye su preservación en frío (criopreservación), pueden ser almacenadas y quedan disponibles para el momento en que sea necesaria su utilización. La comunidad autónoma de Canarias dispone de un Banco de Válvulas cardíacas regional situado en el Hospital Universitario de Canarias, no obstante, las universales necesidades de compatibilidad donante-receptor (grupo sanguíneo, tamaño, etc.) exigieron en este caso utilizar una válvula disponible en otro de los bancos de la red nacional: el Banco de Válvulas de Andalucía, integrado en el Banco de Tejidos del Centro de Transfusión de Córdoba. La válvula fue trasladada desde este Banco de Tejidos hasta el centro hospitalario para proceder a su implante.

Debido a las restricciones en el trasporte originados por el COVID-19, fue necesario optimizar todos los procedimientos logísticos que aseguraran el traslado del tejido en cuestión en las condiciones óptimas y en el tiempo recomendado desde Córdoba a Gran Canaria. Este proceso fue organizado por el propio Banco de Tejidos, la Coordinación de Trasplantes del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín, y la Organización Nacional de Trasplantes, siendo además necesaria la colaboración desinteresada del personal de aeropuertos y, concretamente, de la compañía Vueling, responsable del vuelo que realizó el traslado del tejido.