Las clínicas dentales de Las Palmas reabren con la seguridad de siempre

Francisco Cabrera Panasco, presidente de la entidad colegial, destaca que, para los dentistas, "la salud de nuestros pacientes siempre ha sido una prioridad absoluta" y que para garantizar, en este momento, la mayor protección frente al Covid-19, "las clínicas dentales están estableciendo nuevas medidas de bioseguridad, recogidas en los protocolos y recomendaciones de las autoridades sanitarias y sociedades científicas, del Colegio de Dentistas de Las Palmas y del Consejo General de Dentistas de España, sobre cuya actualización, nuestro Colegio mantiene permanentemente informados a los dentistas de la provincia".

Estas nuevas medidas de protección se centran tanto en la actividad profesional de los dentistas como en las pautas que deben seguir los pacientes, e inciden en aspectos tales como la organización de los espacios de la clínica; la relación con los pacientes y su protección, así como la del personal clínico y no clínico; las precauciones a adoptar durante los tratamientos, y la adopción de las normas de bioseguridad necesarias.

"Las clínicas dentales son espacios de máxima seguridad", destaca el presidente de los dentistas de Las Palmas, quien recuerda a los pacientes la importancia de proseguir con sus tratamientos bucodentales, acudir a la revisión semestral y pedir cita con el dentista para consultar lo que necesite, especialmente, en el caso de anomalías o posibles patologías bucodentales "puesto que debe evitarse que estas se agraven y acaben afectando no solo a la salud de su boca sino a su salud general".

10 Pautas generales que debe seguir el paciente para acudir a la clínica dental

1. Pedir cita previa (no acudir a la clínica sin ella) y responder a las preguntas que le hagan, de cara a organizar la adecuada atención

2. Si no puede asistir a la cita fijada, debe llamar para posponerla

3. Ser puntual para contribuir a la correcta organización de las visitas

4. Retirar los objetos accesorios antes de ir a la clínica (pulseras, pendientes, collares, etc.)

5. Cepillarse los dientes previamente

6. Acudir a la cita sin acompañante, salvo en caso necesario (niños o pacientes especiales)

7. Seguir las indicaciones de higiene y protección que le sean dadas al llegar (desinfección de manos con solución hidroalcohólica, colocación de gorro, calzas, etc.)

8. Mantener la distancia de seguridad con otros pacientes

9. Limitar el acceso a zonas comunes mientras espera

10. Evitar el contacto con dinero en efectivo y usar para el pago, preferiblemente, móvil o tarjeta