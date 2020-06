El Hospital de La Candelaria participa en el encuentro internacional de enfermería Nursing Now

Tenerife/ El Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, adscrito a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, ha participado activamente en la celebración del encuentro internacional virtual de enfermería The Nightingale Challenge: One year on!.

La directora de Enfermería del complejo hospitalario, María del Cristo González Ramos, intervino este viernes en calidad de ponente en una jornada que concentró a más de 28.000 profesionales de la enfermería para reflexionar sobre el papel que este colectivo sanitario ha desempeñado ante la crisis sanitaria derivada por COVID-19.