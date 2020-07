"Faltan Psicólogos en Atención Primaria"

Santa Cruz de Tenerife/ El Colegio Oficial de Psicología de Santa Cruz de Tenerife denuncia la ausencia de estos especialistas en Sanidad y Educación.

El Diputado del Común, Rafael Yanes, y la adjunta segunda, Milagros Fuentes (esta última por videoconferencia), se reunieron con la decana, la gerente y la colegiada del Colegio Oficial de Psicología de Santa Cruz de Tenerife (COP), Carmen Linares, Eva Negrón y María Luz Tabraue, respectivamente.



Las portavoces mostraron su preocupación ante tres cuestiones concretas. La primera de ellas relacionada con las becas destinadas a las Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE). La segunda sobre la ausencia de profesionales de la Psicología en la Atención Primaria de Salud. Y, finalmente, una última en referencia a la necesidad de incluir la Psicología en el Plan de Reconstrucción Económico que se va a poner en marcha para la recuperación de la Comunidad Autónoma. Para ello presentaron tres quejas ante la Diputación del Común, que hará llegar a las Consejerías correspondientes.

Durante la reunión, el primero de los asuntos abordados fueron las subvenciones destinadas a las NEAE. El colectivo denuncia la reciente publicación de una normativa del Ministerio de Educación, en el que se permite que estas becas puedan ser utilizadas para la adquisición de material, y no para la atención exclusiva que precisa este alumnado con Necesidades Especiales por parte de los profesionales de la Psicología. Así, justifican que este tratamiento es esencial para evitar el aislamiento social y sus consecuencias emocionales en los más pequeños.

Por ello reclaman no limitar la partida presupuestaria de estas becas para el apoyo educativo y utilizar otros fondos para la adquisición de material y no perjudicar, así, a este alumnado. De esta forma, afirman que recortar este apoyo sería muy perjudicial para la salud psicológica de los escolares con estas necesidades, ya que existe una "infravaloración en los colegios de 'diagnósticos´, existiendo un 10% de niños que presentan dificultades, de los que tan solo un 1% son detectados quedando, por tanto, un 9% sin ayuda".

De igual forma, denunciaron que dentro de estas Necesidades Específicas existen niños que presentan dificultades de aprendizaje como la dislexia, la disgrafía o la discalculia, entre otras, y que, sin embargo, no están contemplados dentro de estas becas.

La segunda de las cuestiones tratadas fue la problemática existente en torno a la ausencia de profesionales de la Psicología en la Atención Primaria de Salud. Las representantes afirmaron que la presencia de estos trabajadores es fundamental, y mucho más en un momento como el que estamos viviendo actualmente en el que la sociedad ha quedado en una situación de vulnerabilidad psicológica evidente, sobre todo, colectivos como el de los sanitarios y profesionales que han sufrido mucho más esta pandemia.

Así, denuncian que "la enfermedad mental sigue estando relegada y siendo una asignatura pendiente", por lo que proponen presentar un Proyecto Piloto, que ya está en marcha en otras muchas comunidades autónomas; que arroje los beneficios y resultados de invertir en la Psicología como herramienta esencial para la salud de la ciudadanía.

Finalmente, expusieron su descontento ante el olvido de esta disciplina en la organización de las partidas presupuestarias y piden la inclusión de la misma en el Plan de Reconstrucción Económico de la Comunidad Autónoma y que, de esta forma, se "empiece a poner en valor la figura de los psicólogos" en la sociedad.

El Diputado del Común tomó nota sobre todas estas cuestiones para tramitar e investigar las quejas presentadas por el Colegio y contactar, de esta forma, con las Consejerías de Educación y de Sanidad, así como con la Presidencia del Gobierno con el fin de trabajar sobre todos los puntos tratados durante el encuentro.

Valora este artículo

1

2

3

4

5 (0 votos)