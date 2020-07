Mogán prohíbe fumar en las playas atendiendo la petición de los epidemiólogos

Mogán/ El Ayuntamiento responde al reclamo de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE) que señala que el consumo de tabaco en espacios exteriores incrementa el riesgo de contagio de COVID-19.

Desde el año 2012 no estaba permitido fumar en diez playas del municipio – aquellas con servicios de temporada –, aunque se reservaba un 25 % del arenal para las personas fumadoras. Ahora, con la nueva modificación, la prohibición de fumar se extiende a todas las playas, sin excepción y en toda su superficie.

De este modo el Ayuntamiento no solo continúa en su apuesta por playas libres de humo para promover el cuidado del medio ambiente y fomentar hábitos de vida saludables entre los usuarios y usuarias que disfrutan del litoral moganero, sino que, según ha manifestado la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, también "se atiende al reclamo de la SEE de prohibir fumar en espacios exteriores como las playas dado que el consumo de tabaco incrementa la posibilidad de contagio del coronavirus tanto en personas fumadoras como no fumadoras".