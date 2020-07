El Gobierno intensificará los controles ante la Covid-19 para seguir garantizando el bajo nivel de contagios

Julio Pérez recalcó que la mayor preocupación del Gobierno sigue centrada en los lugares cerrados. "Encontramos que donde menos se cumplen las normas de distancia, higiene, mascarilla y aforo es en espacios cerrados. También nos preocupan las aglomeraciones festivas juveniles, lo que se llama botellones, donde no suele usarse mascarilla, ni se cumple con las distancias ni la higiene; y lo mismo con las reuniones familiares. Estas situaciones son mucho más difíciles de regular por parte de las administraciones, aparte de que se produce en esto cierto grado de improvisación", apuntó.

El portavoz reiteró la excepcional situación actual de Canarias respecto a la Covid-19, un argumento que, aseguró, deberá ser tenida en cuenta por el Reino Unido para reconsiderar la imposición de cuarentena a sus ciudadanos cuando regresen de sus vacaciones en las islas. . "El Gobierno regional -dijo- no pierde la esperanza de que la decisión de la cuarentana sea rectificada por Gran Bretaña. Mantenemos en tensión todos los contactos con el Gobierno de España y observamos que la propia opinión pública británica ha expresado su visión contraria de forma visible, por ejemplo los operadores aéreos o los aeropuertos, porque no se considera que los beneficios de esta medida compensen los costes. Canarias no es un sitio donde se contagie la Covid. Este no es un lugar donde sea fácil contraer la enfermedad. Y no es ningún disparate pensar que, si estamos relativamente mejor que otros territorios, es porque han funcionado relativamente mejor las administraciones y la ciudadanía", señaló el portavoz gubernamental.

Pérez reiteró que las mascarillas son de obligado cumplimiento en muchos casos en las Islas, si bien admitió que han de intentar amplificar la acción policial en ciertas zonas, como en Las Palmas, Telde o Arona, porque se han tenido que utilizar muchos agentes para dispersar grupos juveniles.

Derecho intangible de los canarios

Durante el Consejo, Torres también informó de los últimos pasos para ultimar el texto del Plan de Reactivación de Canarias a notificar al Parlamento en las próximas semanas, incorporándose ya elementos de financiación tras los acuerdos europeos y los avances desde el Gobierno central. En este sentido, el jefe del Ejecutivo autonómico tiene prevista otra reunión con agentes económicos el próximo jueves y se ha eliminado el requisito de registrarse en la Administración regional para participar como ciudadano en este plan.

Preguntado por el descuento del 75% en los billetes de avión y barco, Pérez dijo que el Ejecutivo mantiene su posición sobre lo que "más que una subvención, que se llama así por técnica presupuestaria", considera "un derecho" de los canarios.

"El nombre no es justo, pues es más un derecho que una gratificación y, para nosotros, esa posición es intangible. Otra cosa es que haya habido deformaciones en el mercado y alteraciones en los precios indeseados. Es obvio que viaja más el que más dinero tiene y, para eso, no hace falta hacer un estudio. Lo bueno es que los precios en el mercado insular se han mantenido y la vieja idea de vincular alguna parte de la subvención a la renta es una pregunta razonable hacer, pero, de momento, el Gobierno defiende el actual estado de cosas y que se corrija lo que haya que corregir. Pero no es algo que nos regalen", insistió.