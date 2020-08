Torres: "Si no se guardan las medidas de seguridad ante la pandemia, lo van a pagar las personas y la economía"

El Gobierno autonómico no prevé, de momento, confinar ninguna zona, pero Torres advierte de que se extremarán las medidas en función de la evolución de los casos.

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, advirtió este mediodía, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno extraordinario celebrado en Las Palmas de Gran Canaria, que si los residentes y visitantes en las Islas "no son responsables" respecto a las medidas de seguridad por la pandemia de la COVID-19 "lo van a pagar las personas y la economía" del Archipiélago.

Tras un Consejo monográfico sobre las nuevas medidas de seguridad ante la COVID-19, a preguntas de la prensa, el jefe del Ejecutivo autonómico anunció que, igual que ya ocurre en otras regiones de España (como Galicia), desde mañana, viernes 14 de agosto, se prohíbe fumar en espacios públicos abiertos, como las terrazas de los bares. Esta medida, como el resto, entrará en vigor desde su publicación en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) y todas se suman a una marcha atrás en la apertura que ha vivido el ocio nocturno en las Islas desde el pasado 20 de junio, dado que la inmensa mayoría de los nuevos contagios afectan a menores de 30 años y tienen vinculación con el ocio y las aglomeraciones. Canarias también extremará las medidas de control en las residencias de mayores, donde se retomarán los PCR a todos sus usuarios y trabajadores.

Según explicó Torres al comienzo de su comparecencia, el índice acumulado de positivos en los últimos 14 días en las Islas es de 22 por cada 100.000 habitantes, el más bajo de España, mientras que se reduce a 18 para los últimos siete días, solo por detrás de Asturias y Extremadura. El presidente advirtió de que, en el último mes, el índice se ha multiplicado por seis en España y, en las Islas, por tres. "Hace un mes -dijo-, había solo siete contagiados por cada 100.000 habitantes en Canarias, y queremos seguir con los buenos datos".

En este sentido, Torres subrayó que el Consejo lo convocó el martes ante el agravamiento de las cifras desde el último fin de semana, con 28 brotes ahora, "en su mayoría de origen social, familiar y festivo o de ocio, sobre todo en Gran Canaria". En esta isla, el 95% de los contagios proceden del ocio y se da entre jóvenes (el principal brote se produjo en Las Palmas y en una zona de tres discotecas, con 60 contagios), frente al 85% de Tenerife y otras islas.

Entre las medidas adoptadas hoy, además destaca el uso obligatorio de las mascarillas en espacios abiertos y cerrados. Torres indicó que se hará un seguimiento de lo acordado para, si es necesario, reforzar o incrementar aún más las restricciones o iniciativas de lucha contra el coronavirus. Según dejó claro el presidente de Canarias, se prohibirá cualquier acto con aglomeraciones. "Si se actúa irresponsablemente -señaló-, quienes hacen eso se están riendo de la salud y de la vida de la gente. Por eso, hay que apelar a la responsabilidad personal. Estamos disfrutando de un agosto en el que podemos salir, ir a la playa, estar con la familia, con los amigos, besarnos..., pero luego está el riesgo real de que el coronavirus existe y, ante su evolución, hay que actuar con las medidas que hemos tomado".

Ante las preguntas de los medios, Torres recordó que Canarias fue de las comunidades que más tarde permitió el ocio nocturno. "Se permitió el ocio en espacios abiertos y, luego, tomando nombres y definiendo mesas, en el interior, sin permitir el baile y teniendo que estar controlado. Sin embargo, ahora ha habido brotes y se han abierto investigaciones con locales donde se han dado hasta 60 positivos. Por eso, tenemos que dar marcha atrás", remató el presidente de Canarias.

La aplicación Radar Covid, desde la próxima semana

El presidente anunció que la aplicación de rastreo Radar Covid estará activa para toda Canarias la próxima semana, lo que se sumará a los buenos resultados que están dando los 200 rastreadores directos o indirectos que trabajan en las Islas. "En Canarias, esto funciona muy bien, y así lo reconoce el Estado y los organismos supranacionales".

Sobre la prohibición de fumar en espacios abiertos, dijo que se estudiaba desde hace días, en consonancia con las recomendaciones de la OMS, y subrayó que con todas estas decisiones se pretende tener los mejores datos para el comienzo del curso escolar. En este sentido, y sobre las contrataciones de nuevo profesorado, recordó que, a petición de Canarias, habrá una reunión de todas las regiones con el presidente Pedro Sánchez para analizar el inicio del curso, si bien insistió en que "la voluntad es que sea presencial mayoritariamente". La propuesta de contratación de docentes se analizará por trimestres. "Todo depende de cómo evolucione la pandemia. Si evoluciona a mejor, no será necesaria esa separación mayor entre alumnos y se podrán ampliar las ratios. Si evoluciona a peor, pues ya sabemos que se tuvieron que suspender las clases a mediados de marzo. La consejera tiene establecidas distintas opciones según evolucione la pandemia".

Preguntado sobre si prevén confinar alguna zona, dejó claro que, de momento, el Gobierno no lo contempla, "aunque eso no significa que no se pueda dar si actuamos de manera irresponsable. Nos podemos divertir de manera natural sin poner a los demás en riesgo", reiteró.

Torres insistió en que siempre ha sido "claro: siempre dije que, si había que dar marcha atrás en las medidas de apertura, lo íbamos a ser. Los datos hoy son contundentes. Aunque no hay problemas en la respuesta asistencial, y solo tenemos una persona en la UCI, el 95% de contagios se da en personas con menos de 30 años y la mayoría son asintomáticos, pero son contagiadores. Cualquiera de esas personas se puede llevar por delante vidas. La conclusión es que los contagios se producen por concurrencia en actos festivos y ahí es donde hay que atajarlos", explicó el presidente de Canarias.