Sanidad notifica 60 casos de COVID-19 en las últimas 24 horas

De los casos actuales, 46 se encuentran en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) y 223 en hospitalización. En las últimas 24 horas se ha notificado un fallecimiento en Tenerife, una mujer de 73 años con patologías previas.

Por islas, Gran Canaria tiene 8.571 casos acumulados, de los que 18 son nuevos y tiene 2.815 activos; Tenerife, con 5.941 casos acumulados, suma 42 casos nuevos y 3.209 activos; Lanzarote no suma casos tiene 1.225 casos acumulados y 78 activos; Fuerteventura tampoco suma casos y mantiene 755 acumulados y 52 activos; La Palma no suma ningún caso nuevo, por lo que la cifra de acumulados se mantiene en 192 y 5 activos. La Gomera se mantiene con 88 acumulados, al no registrar nuevos casos en las últimas horas y sus activos se sitúan en 11. El Hierro no suma casos nuevos, por lo que los acumulados ascienden a 72 y los activos son 18.

Hasta el día ayer se ha registrado un total de 469.280 pruebas PCR, de las cuales 2.180 se realizaron días pasados, lo que supone un 2,7% de positividad.