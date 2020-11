El acto ha contado con la presencia del consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, Blas Trujillo Oramas, el director gerente del centro hospitalario, Pedro Rodríguez Suárez, la jefa del servicio de Hematología, Teresa Molero Labarta, y las hematólogas del servicio, Luisa Guerra Domínguez y María Perera Álvarez. Además, también estuvo presente Francisco José Bethencourt Campodarve, uno de los pacientes tratado con esta terapia que mostró su agradecimiento a los profesionales del centro hospitalario.

Este tratamiento está basado en las células T, linfocitos del sistema inmunitario del propio paciente que se extraen de su sangre y que son modificados genéticamente en un laboratorio, siendo introducidos de nuevo en el paciente mediante una transfusión, para que detecten y ataquen a las células cancerosas. Mediante este proceso se consigue que el sistema inmune del propio paciente reconozca a las células cancerosas como algo extraño y reaccione ante ellas.

Reconocimiento

El consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, Blas Trujillo Oramas, felicitó a los profesionales responsables "que han hecho posible que en el Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín se hayan tratado a dos pacientes con esta terapia. La Consejería de Sanidad", continuó, "a sabiendas de que apostaba sobre seguro, luchó para que el servicio de Hematología del Hospital Dr. Negrín obtuviera la acreditación para la realización de los CAR-T en Canarias. Una acreditación que sólo obtuvieron 9 hospitales nacionales de adultos de 6 CCAA". Por su parte, el director gerente se mostró "orgulloso" por el buen hacer de todos los profesionales. Además, "en esta difícil situación en la que nos encontramos, han sabido seguir adelante, trabajando duro, siempre con el objetivo de ofrecer una asistencia de calidad excelente".

La jefa del servicio de Hematología manifestó que "hemos recorrido un arduo camino con un final feliz, que todavía no ha terminado, al contrario, no ha hecho más empezar ya que a muy corto plazo se implementará la terapia celular CART con el tratamiento de otras patologías como es el mieloma múltiple y más adelante otros tumores malignos". Además, Luisa Guerra y María Perera explicaron que "la puesta en marcha de este tratamiento en nuestro centro ha supuesto un reto para el servicio de Hematología en general, y en el área de terapia celular en particular, debiendo incorporar requisitos de excelencia en los procesos que se realizan (colecta del linfocitos y procesamiento) que garanticen la seguridad, la trazabilidad, biovigilancia y farmacovigilancia en todas las partes del proceso".

Acreditación especial

El Hospital Dr. Negrín administra este tratamiento en pacientes con linfomas y leucemias aguda linfoide del adulto que son resistentes a la terapia convencional o que no han respondido al tratamiento de su patología después de dos líneas de tratamiento sufriendo recaídas. Sólo puede realizarse en centros con una acreditación especial que cumplan criterios de excelencia como ocurre con el servicio de Hematología del Hospital Dr. Negrín, centro de referencia de Canarias para el trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos (médula ósea) emparentados y no emparentados. Como parte de dicha acreditación, se está exigiendo a los hospitales que el personal involucrado reciba una capacitación para reconocer y controlar las complicaciones asociadas a esta terapéutica.

Una vez el centro hospitalario obtuvo la designación por parte del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, se pusieron en marcha los procedimientos pertinentes y comenzó la puesta a punto de las instalaciones del área de terapia celular, de la planta de hospitalización y del laboratorio de Hematología, con el objetivo de recibir la cualificación de la industria que procesa el producto y comenzar, de esta forma, con la terapia. El centro hospitalario creó un comité multidisciplinar formado, además de por el servicio de Hematología, por los servicios de UMI, Neurología, Inmunología y Farmacia Hospitalaria, así como por una enfermera gestora de casos, siendo uno de los criterios obligatorios para acceder a la terapia.

Innovación médica

Los medicamentos CAR-T han supuesto un cambio de paradigma en el tratamiento de estas enfermedades debido a los buenos resultados que han conducido a su comercialización, entrando en una nueva frontera de la innovación médica que permite reprogramar las células del paciente para que ataquen el cáncer. La puesta en marcha de esta terapia en el Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín incrementa de forma relevante la calidad asistencial que se ofrece a los pacientes.