Torres asegura que Canarias está preparada para vacunar contra la COVID desde enero

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, aseguró esta mañana, durante el pleno del Parlamento regional, que las Islas "están preparadas" para afrontar el programa de vacunación que diseña el Ministerio de Sanidad junto a la Comisión Interterritorial de Sanidad y empezar el proceso desde el mes de enero próximo, si entonces ya se dispone de vacunas aprobadas por la Organización Mundial de la Salud y el resto de instituciones responsables de las autorizaciones, como la Agencia Europea del Medicamento.

Torres confía en que, como se prevé para el resto del país, la vacunación alcance, como mínimo, al 70% de la población canaria en 2021 y recalcó que, en virtud del protocolo en el que se trabaja, se priorizará a los sanitarios y a los sectores más vulnerables. Para ello, la consejería de Sanidad tiene previsto usar centros de primaria y otras instalaciones propias en un "mecanismo dual" con el que se pretende actuar de la manera más ágil y efectiva posible.

Según explicó, el director del Servicio Canario de Salud, Conrado Domínguez, se ha encargado de preparar esta logística y el programa dentro del Consejo Interterritorial y, si bien hay vacunas que, de momento, requieren almacenajes a menos de 70 grados, no se descarta que, para cuando se puedan dispensar, esto no sea necesario. No obstante, remarcó que Canarias también cuenta con la infraestructura precisa para esa cobertura.

El presidente se congratuló de que, frente a los meses en los que "el 80% de las noticias que aparecían en TV, radio y prensa eran negativas" por estar centradas en las enormes consecuencias de la COVID-19, en las últimas semanas eso se mezcla con una bajada de la curva de contagios en España y, sobre todo, con alusiones mucho más halagüeñas en torno a las vacunas con las investigaciones más avanzadas: las de Oxford, Pfizer y Moderna.

Durante el pleno, el jefe del Ejecutivo también insistió en la necesidad de que Canarias aproveche al 100% los fondos que lleguen del presupuesto estatal para 2021 y de la UE por la COVID. Para ello, como lleva recalcando desde hace meses y en línea con el decreto aprobado por unanimidad por el Parlamento regional, considera crucial que se agilicen y flexibilicen los mecanismos de contratación, de manera que las adjudicaciones de obras y otros concursos no supongan un obstáculo para la reactivación económica ni pongan en riesgo "los mil millones de euros añadidos" que pueden llegar a las Islas en 2021.

Un presupuesto estatal "histórico" en las cifras y en la priorización de lo social

En este sentido, volvió a defender los nuevos presupuestos estatales por ser "los mejores de la historia para Canarias" sin ni siquiera esperar a las enmiendas, que aún los ampliarán más. Además, reiteró que se cumplirá el REF y el Estatuto y resaltó lo que representan en su conjunto por el Ingreso Mínimo Vital, las políticas sociales, de Educación, Sanidad, becas, permisos por hijos, violencia machista, dependencia, pobreza infantil y otros ámbitos.

"Las circunstancias obligan y, en esta situación por la pandemia -dijo-, las herramientas administrativas deben ser otras" para, por ejemplo, que España aproveche los 27.000 millones europeos que llegarán en 2021 y la misma cifra en 2022. Para eso, cree clave el Real Decreto Ley que prepara el Gobierno central y aboga por cambios que, por ejemplo, hagan innecesario presentar la misma documentación para repetir subvenciones del pasado. En este sentido, anunció que se han creado estructuras específicas en cada consejería para agilizar estos procesos y que se ha requerido el asesoramiento externo de empresas especializadas.

El peligro de los mensajes "falsos" sobre migración y COVID

Torres también censuró que se lancen mensajes falsos y muy peligrosos que vinculan a la migración con un mayor número de contagios COVID, algo que no se ajusta, ni de lejos, a la verdad. De hecho, indicó que, de los 21.069 casos positivos detectados hasta las 14:00 horas de ayer (30 de noviembre) en las Islas, los positivos entre migrantes no alcanzaban ni el 4%. Asimismo, recalcó que el Gobierno de Canarias fue el primero que, "anticipándose al protocolo", realizó pruebas PCR a estas personas para, si daban positivo, hospitalizarlas.

Asimismo, felicitó a la consejería de Sanidad por su actuación ante algunos casos detectados entre migrantes y el respaldo otorgado por la justicia durante este lunes, tras la petición de informe por la Delegación del Gobierno por existir un vacío legal en este ámbito. El juzgado ha confirmado que deben ser los ministerios del Interior y, tras las 72 primeras horas, el de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones los que se ocupen de estas situaciones, si bien son absolutamente minoritarias.

Sobre vivienda, cree muy relevante que, en unos días, se apruebe de manera definitiva un plan consensuado con la oposición y otras entidades. Un plan que contará con 664 millones y que lo desarrollarán el Instituto de la Vivienda y Visocan, pero que aún puede disponer de más recursos estatales y de la UE desde 2021. A su juicio, resulta perentorio aprovechar los 120 millones que contempla solo para el próximo año y no solo hay que crear nuevas casas, sino impulsar los alquileres y aprovechar las 600 viviendas ahora desocupadas.