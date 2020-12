SATSE reclama 210 plazas universitarias más de Enfermería en Canarias para el próximo curso 2021-2022

SATSE se ha dirigido por carta a los responsables autonómicos de Sanidad y Educación tras haber realizado un estudio exhaustivo sobre la oferta universitaria que hay, en la actualidad, en la Comunidad Autónoma para cursar los estudios de Grado de Enfermería y que concluye que resulta necesario aumentarla para poder dar respuesta a las necesidades asistenciales y de cuidados de la población en los próximos años.

Este estudio, realizado por un grupo de expertos, concluye que el próximo curso 2021-2022 debería iniciarse con 210 plazas más para el primer año de carrera con respecto a la oferta actual en Canarias. Esta cifra planteada para el primer año de carrera del curso 2021-2022 debería mantenerse anualmente en cada curso de primero de Grado, al menos, cuatro años más, señala el Sindicato.

En la actualidad, se gradúan al año en los centros universitarios canarios en torno a 550 jóvenes enfermeras y enfermeros, una cifra que resulta insuficiente, de ahí que se proponga un aumento progresivo y continuado en el tiempo de las plazas ofertadas para poder contar con más profesionales en el Servicio canario de Salud (SCS).

"No encontramos con que cada vez son más las necesidades de atención y cuidados a las que deben dar respuesta las enfermeras y enfermeros, mientras que nuestra comunidad autónoma sigue manteniendo un déficit histórico y estructural de estos profesionales que provoca que no se pueda atender de manera óptima y satisfactoria a los pacientes y ciudadanos en general", resalta Leopoldo Cejas, secretario general de SATSE Canarias.

SATSE apunta que hay que tener en cuenta, además, que este déficit de enfermeras y enfermeros se verá agravado con las jubilaciones que se producirán en los próximos años. Subraya, al respecto, que en los próximos diez años se jubilará el 22 por ciento de la plantilla actual existente en el Sistema Nacional de Salud, lo que supone en torno a 40.000 enfermeras y enfermeros en el conjunto del Estado.

"Hay que prever, además, cómo vamos a dar solución a las necesidades de atención y cuidados en otros ámbitos que no son los sanitarios, caso de los centros sociosanitarios, como las residencias de mayores, que siguen adoleciendo en la actualidad de las plantillas enfermeras suficientes, o en los colegios e institutos donde la implantación de la figura de la enfermera escolar es cada vez más demandada para realizar labores de atención, prevención, educación para la salud y sensibilización entre un colectivo tan vulnerable como es el de los niños, niñas y jóvenes", añade Cejas.

De otro lado, la organización sindical recalca que Canarias requiere a corto, medio y largo plazo más enfermeras y enfermeros, ya que, a fecha de hoy, hay un grave déficit estructural en los centros sanitarios y sociosanitarios. Al respecto, asevera que, según el estudio de expertos, Canarias tiene 5,19 enfermeras/os por 1.000 habitantes, mientras que la media en Europa es de 8,8 enfermeras/os por 1.000 personas, requiriéndose un incremento importante de profesionales para alcanzar, al menos, la media europea.

Por todo ello, la organización sindical espera que los consejeros de Sanidad y Educación tengan la sensibilidad suficiente para realizar las gestiones oportunas que propicien una nueva planificación de plazas del Grado de Enfermería en Canarias con el objetivo de garantizar la salud y seguridad del conjunto de la ciudadanía a través de un número adecuado y suficiente de enfermeras y enfermeros.