Sanidad pide suspender la Feria de Artesanía de Tegueste para contener la expansión de la COVID-19

Tegueste/ El Ayuntamiento recibe una comunicación del Gobierno de Canarias en el que se informa que la situación epidemiológica de la Isla no permite celebrar este tipo de eventos.

El Ayuntamiento de la Villa de Tegueste informa de que, a petición de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, se suspende la Feria Navideña de Artesanía que tenía previsto celebrarse los próximos 12 y 13 de diciembre en el municipio, con el objetivo de evitar aglomeraciones y nuevos contagios por COVID-19.



La concejala de Artesanía, Eladia López, indica que, pese a que la organización de la feria había adoptado todas las medidas sanitarias contempladas por el Gobierno de Canarias, Salud Pública ha remitido una comunicación al Ayuntamiento informando de que, debido a la actual situación epidemiológica de la isla, no se puede seguir adelante con la celebración. "Sentimos que artesanos y artesanas de Tegueste no puedan mostrar sus trabajos este año, pero recordamos que la salud de todos y todas está en juego y debe ser la principal prioridad", asegura la concejala.

El consistorio no descarta celebrar la feria en próximas fechas, siempre y cuando mejore el índice de incidencia en Tenerife y las autoridades sanitarias lo permitan. En esta línea, desde el Ayuntamiento se apela al compromiso y a la responsabilidad individual para que desciendan los contagios.

