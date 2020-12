La receta para una Navidad más segura

A cocción lenta incluir distancia, higiene y ventilación. No olvidar añadir también un detalle que dará un toque especial, evitar espacios cerrados. Una vez esté todo preparado, habrá un único responsable de servir la cena.

Aunque apetezca bastante, toca no dar abrazos ni besos y hay que hacer uso de mascarilla el mayor tiempo posible. Para sacar el mejor provecho a esta receta es no mezclar grupos de no convivientes, así te garantizas una velada cargada de seguridad.

A la hora de servir la comida, un detalle que valorarán tus invitados es no compartir platos, cubiertos, vasos ni bandejas. Le darás un plus de seguridad.

Si sigues estas recomendaciones así como las de las autoridades sanitarias, habrás hecho, sin darte cuenta, un gran regalo, salvar vidas. Este regalo será para tus seres queridos, para ti, para todos. Para que el próximo año no falte nadie.