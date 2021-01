Sanidad ha vacunado casi el 60% de los residentes y trabajadores de los centros sociosanitarios de Canarias

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha informado, tras el Consejo de Gobierno de este jueves, que la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, en coordinación con la Consejería de Derechos Sociales y los Cabildos insulares, ha administrado un total de 9.623 vacunas a usuarios y trabajadores de centros sociosanitarios de todas las islas, integrantes del grupo I de vacunación. "Esto supone que ya se ha vacunado al 57,28% de la población diana correspondiente a este primer grupo de vacunación", apuntó Ángel Víctor Torres, quien ha destacado que la previsión del Ejecutivo es "que el próximo jueves14 de enero estén vacunadas las casi 17.000 personas que forman parte del bloque I".

El presidente ha recordado que en esta primera fase de vacunación la logística es más compleja, puesto que las enfermeras y enfermeros se tienen que trasladar a los centros para realizar su trabajo y en una segunda fase, se inocularán las vacunas en los hospitales y en los centros de Atención Primaria, "por lo que el ritmo podrá aumentarse", añadió el presidente.

Por islas, en este primer grupo, en Tenerife ya se han administrado 4.463 vacunas, de un total de 8.112 personas, es decir, un 55,02%; en Gran Canaria se han puesto 3.056 dosis de 6.698 personas susceptibles, un 45,63%; en Lanzarote se ha vacunado al 100% de las 685 personas incluidas en este grupo, mientras que en Fuerteventura ya se han administrado 99 dosis, es decir, un 57,23% de las 173 personas que la pueden recibir. Por su parte, en La Palma ya se han puesto el 100% de las vacunas indicadas a las 1.050 personas entre residentes y trabajadores de centros sociosanitarios. En La Gomera, se han vacunado 190 de las 237 personas susceptibles, es decir, un 80,17%, mientras que en El Hierro el porcentaje se sitúa en el 46,51%, puesto que se han vacunado 80 de las 172 personas incluidas en este grupo.

En toda Canarias, se han administrado hasta este jueves, día 7 de enero, el 47,57% de las vacunas recibidas.

Además, el SCS ya ha comenzado a vacunar a las personas incluidas en el grupo II de vacunación, es decir, los profesionales sanitarios, que en Canarias alcanza las 32.000 personas. Por el momento, se ha administrado la primera dosis de la vacuna al 0,90% de los trabajadores sanitarios.

Atendiendo a la suma del grupo I y al grupo II de vacunación, el porcentaje de personas vacunadas entre usuarios y trabajadores de residencias y personal sanitario se sitúa en el 20,31% del total de 48.800 personas, aproximadamente.

El Gobierno de Canarias recibió una remesa inicial de 400 vacunas con la que se inició la vacunación el 27 de diciembre; a la que siguieron otros envíos de 13.650 vacunas el 29 de diciembre y 6.825 el 4 de enero y otras 6.825 el día 5. Todas estas vacunas se reparten a partes iguales entre las provincias de Las Palmas y de Santa Cruz de Tenerife para vacunar tanto a usuarios y trabajadores de estos centros y extender, paulatinamente, la vacunación al grupo II.

Decreto con nuevas medidas a partir del 11 de enero

El presidente de Canarias ha explicado, en la rueda de prensa de este jueves, las principales líneas de un nuevo decreto que entrará en vigor a partir de las 00:00 horas del próximo lunes 11 de enero, con la actualización de medidas para contener los contagios en las Islas (información detallada en nota de prensa adjunta). También hizo balance de la evolución de la pandemia.

Al respecto, expuso que si comparamos los datos de incidencia del conjunto de Canarias correspondientes al 22 de diciembre -antes de las Navidades- y los del 4 de enero "la situación es similar, incluso ligeramente mejor. El 22 de diciembre había una incidencia acumulada de 140 positivos por cada 100.000 habitantes, y el 4 de enero era de 130", apuntó. El jefe del Ejecutivo destacó que en Tenerife, siendo la isla que todavía registra los datos más desfavorables, "la situación ha mejorado, y eso significa que las restricciones aplicadas están dando resultados", si bien señaló que otras islas, como Gran Canaria y Lanzarote han empeorado. Por todo ello, explicó Torres, "se tienen que tomar medidas en las islas que están experimentando una evolución negativa", y de ahí la decisión de elevar al nivel 2 de alerta a Gran Canaria y Lanzarote.

Ángel Víctor Torres indicó que "dentro de siete días volveremos a analizar la situación, y si en islas como Tenerife las cifras mejoran lo suficiente, se podría rebajar el nivel de alerta", que actualmente está en el 3 en esta isla.

El presidente de Canarias insistió en su comparecencia en que las medidas activadas "no se toman arbitrariamente, sino que responden a criterios científicos acordados y aprobados en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud", y que son las mismas para todo el país. Ángel Víctor Torres indicó que todas las restricciones "están tasadas" para cada ámbito (social, laboral, restauración, ocio, deportes, etc.) y se aplican en base los indicadores y los niveles de alerta establecidos. "Es doloroso cuando se decide cerrar los restaurantes, o limitar la actividad deportiva, pero no son un capricho, sino que son medidas tasadas", remarcó.