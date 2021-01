La vacunación contra la covid-19 en el Sur comienza en la Residencia de Mayores de Los Cristianos

Arona/ Veintidós residentes y 22 trabajadores y trabajadoras de la Residencia de Mayores de Los Cristianos, dependiente del Ayuntamiento de Arona, vivieron este lunes un día inolvidable al ser los primeros en recibir la vacuna contra el coronavirus en toda la Comarca Sur, siguiendo el Plan Operativo de Vacunación Covid-19 de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, que hoy comienza su periplo por todos los municipios del Sur de Tenerife. Alrededor de las 10.00 horas, el personal sanitario llegaba al centro con las dosis para proceder a la vacunación, que se llevó a cabo con normalidad y sin incidencias. Las primeras en ponerse la vacuna fueron la residente María Isabel Cruz Sabina y la trabajadora María del Carmen Cruz Santana. Todos, tanto residentes como trabajadores y trabajadoras, se encuentran bien, están muy ilusionados y, sobre todo, esperanzados con que este pueda ser el comienzo de la vuelta a la ansiada normalidad.



"Estoy muy feliz, contenta y tranquila", afirmó María del Carmen tras recibir la primera dosis de la vacuna en el Sur de Tenerife. Al igual que María Isabel, la primera residente, que después de ser vacunada mostró gratitud y alegría. "Pues muy bien, muy contenta", dijo tras ser vacunada.

Hay que destacar que los protocolos de prevención y seguridad aplicados en el centro por ADESA (entidad pública gestora de los recursos sociales), con la concejala Julia Morales al frente, han sido primordiales para evitar los contagios por coronavirus, tanto de usuarios y como de trabajadores, desde que comenzara la pandemia en marzo de 2020. El consistorio restringió las visitas a los mayores, que se comunicaban con sus familias por videollamada, activó un sistema de desinfecciones periódicas y se estableció un protocolo para los trabajadores de este recurso, que acceden por una zona específicamente habilitada para ellos, solo usan ropa lavada en el centro y a quienes se ha dotado de equipos de protección. Garantizar la seguridad y la salud de los usuarios y de los trabajadores de la residencia de mayores de Los Cristianos, donde se concentra uno de los colectivos más vulnerables a la enfermedad al coronavirus en el municipio de Arona. Ese ha sido y es el objetivo del estricto protocolo aplicado por el Ayuntamiento en este recurso y que ha tenido un resultado satisfactorio.

José Julián Mena, alcalde de Arona, destacó el día de hoy como el "inicio de una carrera de fondo para doblegar la curva de la pandemia por coronavirus. Es un momento muy importante y tenemos que estar de enhorabuena. Quiero felicitar y agradecer – prosiguió - la enorme labor que están haciendo quienes trabajan en la residencia, que trabajan muy duro para cuidar en las mejores condiciones de nuestros mayores, uno de los colectivos más vulnerables de esta pandemia y, por tanto, una de nuestras prioridades. Quiero destacar también el gran funcionamiento de los protocolos. Toda la gestión de nuestros recursos ha sido muy positiva. Hemos llevado al máximo todos los mecanismos de prevención y por eso mismo no hemos tenido ni un solo positivo en la residencia. Los protocolos también han funcionado de forma general en el municipio. Arona tiene 100.000 habitantes y estamos en riesgo medio-bajo, pero tenemos que seguir siendo rigurosos y continuar aplicando todas las medidas de la forma más rigurosa posible".

"Se reforzó la plantilla de geriatría y del personal de limpieza de la Residencia. El trabajo es diario y constante para que nuestros mayores no solo estén seguros, sino que se sientan seguros", añade la concejala Julia Morales. "La campaña de vacunación que se ha llevado a cabo hoy es una grandísima noticia, pero no hay que bajar la guardia".

