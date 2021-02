El Colegio de Dentistas de Santa Cruz de Tenerife muestra su gran preocupación por que los odontólogos no hayan sido vacunados todavía

Santa Cruz de Tenerife/ Pese a formar parte del grupo 3A en la Estrategia de Vacunación del Ministerio de Salud, al atender a pacientes sin mascarillas y durante un tiempo superior a quince minutos.

El Colegio de Dentistas de Santa Cruz de Tenerife muestra su gran preocupación al no haber sido todavía vacunados los odontólogos y personal de consulta en la provincia tinerfeña, pese a pertenecer al grupo 3A, en la Estrategia de Vacunación frente a la covid19, publicada por el Ministerio de Salud, al atender a pacientes que no pueden portar la mascarilla por las propias características del tratamiento, y durante un tiempo superior a quince minutos. La entidad colegial expresa su desconcierto, en palabras de su presidente, Francisco Perera, "al conocer que los médicos que conforman la red privada ya han sido vacunados, mientras los dentistas, que tratan a pacientes a boca descubierta, por las características propias de la labor a realizar, no han recibido todavía las vacunas".