Sanidad registra 115 casos de COVID-19 en las últimas 24 horas

La Incidencia Acumulada a los 7 días en Canarias se sitúa en 53,92 casos por cada 100.000 habitantes y a los 14 días en 103,14 casos por 100.000 habitantes.

Por islas, Tenerife suma 51 casos con un total de 17.078 casos acumulados y 2.241 casos activos epidemiológicamente; Gran Canaria cuenta con 16.742 casos acumulados, 53 más que el día anterior y 2.768 activos. Lanzarote no suma nuevos casos y se mantiene en 4.431 acumulados y 219 activos epidemiológicamente; Fuerteventura tiene 1.683 casos acumulados con diez casos más que la jornada anterior y 218 activos. La Palma suma un nuevo caso y cuenta con 403 acumulados y 24 casos activos; El Hierro no suma nuevos casos, mantiene sus acumulados en 290 y en once sus activos, de los que diez son migrantes y uno corresponde a un caso autóctono. Por su parte, La Gomera tampoco suma nuevos casos, manteniendo sus acumulados en 213 y sus activos en cinco.

Hasta ayer se ha realizado un total de 873.371 pruebas PCR en las Islas, de las que 1.773 se corresponden al día anterior.