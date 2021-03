El Colegio de Dentistas de la provincia tinerfeña recuerda a los docentes cómo actuar ante un traumatismo dental

Santa Cruz de Tenerife/ El trabajo de fin de máster de Alberto Cabrera Fernández informa de que un 85% de los profesores y profesoras participantes en su estudio no conocían en qué medio debían transportar el diente.

Los niños pueden sufrir la pérdida de una pieza dental por accidente en el colegio. Si se trata de un diente permanente, éste puede salvarse, siempre y cuando se lleve al paciente con rapidez al odontólogo y se transporte el diente en un medio líquido, preferiblemente en leche. El Colegio de Dentistas de Santa Cruz de Tenerife recuerda que, ante un accidente de este tipo, el profesorado o personal auxiliar responsable debe localizar el diente que ha saltado de la boca, lavarlo sin tocar la raíz con agua e introducirlo en leche. Debe acudirse al dentista de forma inmediata para que se valore su estado y la posibilidad de reimplantarlo.



Un trabajo de fin de máster, realizado por Alberto Cabrera Fernández, titulado Nivel de conocimiento y conducta del profesorado de primaria, en España, frente a la avulsión dentaria, de la Facultad de Odontología de la Universidad de Sevilla, apunta a la necesidad de formar al profesorado de Primaria sobre cómo actuar ante un traumatismo dental.

En el estudio, realizado mediante trescientas encuestas a centros escolares de todo el territorio español, un 85% de los profesores y profesoras no conocían en qué medio debían transportar la pieza dental que ha saltado de la boca del niño o niña; mientras que un 76% manifestó no saber cómo reimplantar el diente avulsionado, esto es recolocarlo en el alveolo, una medida que puede mejorar el pronóstico si se acude con la suficiente rapidez al dentista. Más de un 17% de las personas encuestadas habían presenciado en alguna ocasión un traumatismo dental con resultado de avulsión.

Este trabajo de la Universidad de Sevilla, de Alberto Cabrera Fernández, viene a reafirmar la preocupación que el Colegio de Dentistas de la provincia tinerfeña ha manifestado sobre la necesidad de acometer planes de formación del profesorado y personal auxiliar escolar en materia de salud bucodental en general, y de actuación ante traumatismos dentales, en particular. En este sentido, en 2014, la entidad acometió una iniciativa por la que impartió diez conferencias en centros educativos públicos y privados, sobre la actuación necesaria en caso de pérdida dental por traumatismo. Asimismo, el Colegio de Dentistas de Santa Cruz de Tenerife reitera su disposición a resolver las dudas que los centros escolares necesiten plantearles en esta materia.

Traumatismo dental en adultos

Por otra parte, el Colegio de Dentistas de Santa Cruz de Tenerife recuerda que los adultos deben actuar de similar forma en el caso de sufrir un traumatismo dental, por ejemplo, en la práctica del deporte. De nuevo la rapidez en acudir al odontólogo es fundamental para un buen pronóstico así como transportar la pieza en el medio líquido adecuado. Por ello, la entidad profesional también anima a los centros deportivos y gimnasios a informarse sobre esta material a través de la página web www.dentef.es, en cuya sección de información al público encontrarán documentación sobre esta materia y a consultar sus dudas con la entidad.

