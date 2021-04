Canarias, una comunidad pionera en la puesta en marcha de acciones para diagnosticar y tratar la hepatitis C

Canarias/ Dentro de la estrategia mundial del sector de la salud contra las hepatitis víricas 2016-2021 , destaca como meta global el diagnóstico del 90% de las personas con infección crónica por VHC para 2030. En el camino para alcanzar este objetivo, en España, destaca Canarias por ser pionera en el desarrollo de acciones para diagnosticar y tratar el VHC. En este sentido, con los objetivos de lograr la eliminación de la hepatitis C y de mejorar el abordaje de la enfermedad en las poblaciones de riesgo, desde hace 3 años se viene desarrollando un proyecto en los centros de atención a las drogodependencias, como la Asociación Norte de Tenerife de Atención a las Drogodependencias (ANTAD), para facilitar el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de los pacientes infectados por el virus de la de hepatitis C, en colaboración con la compañía biofarmacéutica AbbVie.



"Gracias a esta iniciativa de cribado de hepatitis virales en los Centros de Atención, hasta ahora se ha rescatado para evaluación y tratamiento a más de 1.000 personas, y se ha ofrecido terapia a los que la necesitaban", explica el doctor Manuel Hernández Guerra, jefe del Servicio de Aparato Digestivo del Hospital Universitario de Canarias. Este proyecto ha permitido "llegar a poblaciones que por tener factores de riesgo precisan de atención y diagnóstico inmediato" y los resultados obtenidos desde su puesta en marcha "nos han permitido continuar con el objetivo específico de cribar a toda la población que en algún momento ha estado en contacto con drogas", asegura el doctor Hernández.

Dados los buenos resultados obtenidos por el Hospital Universitario de Canarias en su proyecto de refuerzo diagnóstico y asistencial, el equipo involucrado recogió todo este esfuerzo y trabajo conjunto en un artículo científico, Telemedicine and decentralized hepatitis C treatment as a strategy to enhance retention in care among people attending drug treatment centres, que será publicado en la revista internacional Journal of Drug Policy. Un artículo en el que, según la primera firmante del artículo, la facultativa especialista Dalia Morales Arraez se presentan los métodos, resultados y conclusiones del trabajo realizado por estos Centros de Atención a la Drogodependencia. Entre las conclusiones, destacan la misma doctora las ventajas que presentan la telemedicina y el tratamiento descentralizado en la adherencia del tratamiento en los grupos de personas con adicciones a drogas y, consecuentemente, en las estrategias de microeliminación de la hepatitis C.

Sin embargo, los expertos señalan que la pandemia de la COVID-19 ha supuesto un freno en las estrategias de eliminación de la hepatitis C. En Canarias, "antes de la COVID-19, partíamos de una posición privilegiada para cumplir con los objetivos de la OMS, y esperamos que no se demore la puesta en práctica de un plan común que permita seguir en la senda de la eliminación del VHC para antes del 2030", explican. Asimismo, sostienen que "actualmente, se dan las circunstancias para que valoremos la importancia de la salud y no podemos desaprovechar que tenemos los recursos para evaluar y tratar enfermedades que, como la hepatitis C, ya tienen un fácil diagnóstico y cura".

Además, este año, la concesión del Premio Nobel de Medicina a los descubridores de la hepatitis C, "no solo supone reconocer el mérito y la importancia que tuvo el descubrimiento, sino que también permite ayudar a que la población conozca qué medios hay para el diagnóstico y tratamiento de un virus que tanto costó descubrir", concluye el doctor Manuel Hernández.

