Los médicos de atención primaria reclaman la disminución de tareas administrativas

Los profesionales de atención primaria se encuentran inmersos en una cantidad ingente de estos trámites. "Consumen mucho de nuestro tiempo y energía, que no podemos utilizar en la atención clínica de los pacientes", claman desde la Asociación.

Ante esta situación, y al no haber obtenido respuesta de sus reiteradas solicitudes de reunión con la dirección del SCS, los médicos de atención primaria han decidido dejar de tramitar dos de estas labores:

• Realizar nueva interconsulta a un servicio ajeno a atención primaria en el que el paciente lleva seguimiento, debido a que, por cualquier causa, no se realizara la última asistencia programada en ese servicio. Al tratarse de una recuperación de cita, no de una nueva derivación, no precisa de la intervención del médico de atención primaria.

• Realizar nueva interconsulta a un servicio ajeno a atención primaria, el cual, una vez valorado el paciente, considere que debe volver a revisarlo en un plazo determinado. Esas citas de seguimiento no precisan de nueva interconsulta por parte del médico de atención primaria y los pacientes pueden y deben ser citados directamente por el servicio que realiza el seguimiento.

Estas tareas son de naturaleza puramente administrativa, no precisan de ningún criterio médico, por lo que, desde AMAPCAN consideran que deben ser realizadas por el personal administrativo del SCS y no por doctores, que deben centrar su tiempo y esfuerzo en labores médicas o científicas. Defienden que "un pequeño cambio en la gestión de estos puntos supondría un incremento considerable de rapidez en las asistencias y nos permitiría disponer de más tiempo efectivo de atención médica a los pacientes, lo que repercutiría a su vez en un mejor servicio y mayor agilidad para la sociedad en la tramitación de sus citas con servicios hospitalarios, ya que no tendría que estar esperando cita con su médico de atención primaria para estas gestiones".