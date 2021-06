Tenerife/ La entidad colegial agradece la labor en defensa de los derechos de los odontólogos realizada por los cargos salientes, entre ellos, el doctor Francisco Perera, que ha presidido la institución de 2009 a 2021.

El Colegio de Dentistas de Santa Cruz de Tenerife convocó, el pasado mes de abril, elecciones a su Junta de Gobierno. Tras presentarse una única candidatura, esta ha sido elegida hace escasos días. De esta forma, la doctora Concepción Mercedes León Martínez, que cumple este 2021 treinta años ejerciendo la profesión de dentista, es la nueva presidente del Colegio de Dentistas de Santa Cruz de Tenerife, la primera mujer en representar a los odontólogos de la provincia desde la fundación de esta institución, hace noventa años. Además, la nueva Junta de Gobierno está compuesta por un 60% de mujeres, reflejo del aumento de colegiadas desde que, en 2015, por primera vez, igualaran en número a sus compañeros.



La doctora León Martínez tomará así el relevo del doctor Francisco Perera Molinero, quien ha presidido la entidad colegial de la provincia tinerfeña de 2009 a 2021. La nueva Junta del Colegio de Dentistas de Santa Cruz de Tenerife quiere agradecer el esfuerzo, el trabajo y dedicación de los miembros que han formado parte del equipo de dirección de la entidad colegial hasta este momento.

La nueva presidente comienza esta etapa con una serie de objetivos claros, que son "una continuidad de la labor que el Colegio viene desarrollando, que no es otra que dar el mejor servicio posible a los colegiados y luchar por el desarrollo de la profesión en las mejores condiciones, lo que redundará, sin duda, en la salud de los pacientes".

Respecto a ser la primera mujer en este cargo, la doctora León Martínez asegura que "es un orgullo y una muestra de lo que ha sido la evolución de la profesión a lo largo de estos años, con la incorporación de la mujer de una manera destacada en todo el ámbito nacional".

Implicada con la colegiación desde hace décadas

Concepción M. León Martínez es una dentista implicada en la colegiación desde hace más de veinticinco años, cuando, en 1995, fue vocal de la entidad, cargo que ocupó hasta 2005. En ese momento pasó a ocupar la vicepresidente (2005-2009) para ejercer de secretario hasta este mismo año. Además, es vocal supernumerario del Comité Ejecutivo del Consejo General de Dentistas de España, desde 2014.

En este sentido, la doctora León Martínez empieza esta etapa como "un reto, aunque también una continuidad en mi trayectoria institucional". Añade la presidente que, "a lo largo de estos años, he desempeñado distintos cargos en las Juntas de Gobierno anteriores, por lo que conozco su funcionamiento, además de contar con muy buenos referentes, como son los compañeros que han sido presidentes con anterioridad, a quienes les estoy muy agradecida, tanto por la oportunidad que me brindaron, como por todo lo que he podido aprender de ellos".

Nacida en La Laguna, su familia está también vinculada a La Gomera, ya que su padre, el reputado dentista Venancio León Bento, nació en Hermigua. La doctora León Martínez heredó la vocación por la odontología de este dentista, uno de los más prestigiosos de La Laguna, y continuó sus pasos, trabajando muchos años junto a él, en consulta privada en la ciudad del Adelantado.

En 2016, la ahora presidente del Colegio de Dentistas de Santa Cruz de Tenerife vivió un momento muy emocionante, al recibir la Insignia de Plata de la entidad, al cumplir 25 años como colegiada, el mismo día en el que se le entregó a su padre, el doctor Venancio León Bento, la Insignia de Oro, al cumplir cincuenta años desde que se diera de alta en la institución colegial de la provincia tinerfeña.

Configuración de la nueva junta

La Junta de Gobierno que comenzará su trabajo este 2021 compuesta, además de por la doctora León Martínez en la presidencia, por Vanesa Martín-Fernández Martín (vicepresidente); Carmen Reyes Dorta Rodríguez (secretario); Begoña Rodríguez Toledo (tesorero-contador); Coral Malfaz Vázquez (vicesecretario); los vocales Carlos Castillo Pedrero, Manuel J. Abuelo Vázquez y Laura Naveiras Hernández; y los vocales supernumerarios, Soha Amdadi Guilanpourt y Jonas Darias Rodríguez.

Un colegio con 90 años de historia

Este 2021 se cumplen 90 años desde que el Colegio de Dentistas de Santa Cruz de Tenerife inició su andadura, en 1931, dependiendo del Colegio Regional de Sevilla. En 1954 pasa a constituirse como organismo autónomo, integrado en el Consejo General de Colegios Oficiales de Odontólogos y Estomatólogos, mientras que a partir de 1998 se conformó como Colegio de Dentistas de Santa Cruz de Tenerife. La primera presidencia la ocupó el doctor Lino Lomo Godoy (1931-1935), a quien siguieron los doctores Julio Suárez Hernández (1935-1942), Manuel Santa Cruz Llamas (1942-1944), Ruperto González Álvarez (1944-1949), Agustín de las Casas Alonso (1979-1991), Carlos Colomer Rodríguez (1991-1995), Francisco Rodríguez Lozano (1995-2009), Francisco Perera Molinero ( 2009-2021) y ahora Concepción M. León Martínez.