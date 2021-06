El Colegio de Médicos de Las Palmas a la población de La Graciosa

• Bajo una falsa apariencia de lucha contra el cambio climático pretende perpetuar la adicción a la nicotina.• La industria tabaquera ya ha intentado, a lo largo de la historia y en repetidas ocasiones, sin aval científico alguno, presentar sus nuevos productos como casi inocuos: cigarrillos con filtro, cigarrillos "light" o cigarrillos "bajos en alquitrán". Ninguna de estas presentaciones disminuyó la mortalidad del tabaco. IQOS parece la misma historia.• Ninguna sociedad médica recomienda IQOS como método para dejar de fumar. Se sabe que su uso crea fumadores duales y puede alejar a los fumadores de la atención médica contra el tabaquismo y de los tratamientos efectivos.• Independientemente del daño que produce el tabaco inhalado con el dispositivo IQOS, se desconoce el daño que puedan inducir los materiales del propio dispositivo que se someten a temperaturas superiores a 300 grados durante la inhalación.• Con sus acciones, la fundación de Philip Morris pretende desviar la atención pública de los esfuerzos que los médicos hacen en la lucha contra el tabaquismo, considerado el mayor riesgo evitable al que se expone la humanidad.• La acreditación que ofrecen a La Graciosa y sus habitantes, más que un crédito, la interpretamos como un descrédito y animamos a sus residentes a la no participación y a que no permitan que intereses comerciales, por potentes que sean, ensucien la imagen idílica de la isla.• Publicaciones científicas de máximo nivel como Lancet y el Journal of American Medical Association ya han advertido sobre el peligro que supone colaborar con esta fundación que, para el mundo científico, asemeja al "zorro con piel de oveja".• Más de un centenar de organizaciones internacionales han llamado al boicot de la Fundación por un Mundo Libre de Humos, entre ellas:· La Organización Mundial de la Salud (OMS)· La Fundación Mundial del Corazón· La Unión Internacional Contra la Tuberculosis y Enfermedades Respiratorias· La Sociedad Americana del Cáncer· La revista Tobacco Control (la publicación científica de mayor prestigio mundial en tabaquismo)• Han rechazado colaborar con la Fundación por un Mundo Libre de Humos, entre otras:· La Fundación Bloomberg Philanthropies· La Bill & Melinda Gates Foundation

Los políticos canarios deben valorar su posible connivencia en la venta de la imagen de La Graciosa. Se está vendiendo a la isla como un territorio saludable cuando lo que hacen es atentar contra la salud pública al perpetuar la adicción a la nicotina.

El Colegio de Médicos de Las Palmas solicita a los representantes políticos y a los ciudadanos de La Graciosa:

• Que rechacen cualquier reconocimiento de las industrias tabaqueras.

• Que les impidan hacer publicidad con su nombre.

• Que devuelvan cualquier distinción o subvención que hayan recibido de Philip Morris y su Fundación por un Mundo Libre de Humos.

Colegio de Médicos de Las Palmas