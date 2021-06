Los farmacéuticos de Santa Cruz de Tenerife recomiendan seguir haciendo uso de la mascarilla

Santa Cruz de Tenerife/ Desde hoy entra en vigor la norma que exime del uso de mascarillas siempre que se mantenga una distancia de 1,5 metros con personas no convivientes en espacios abiertos. Desde el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Santa Cruz de Tenerife se recomienda, no obstante, continuar haciendo uso de la mascarilla y cumplir con el resto de las medidas de seguridad para prevenir los contagios, sobre todo, en la isla de Tenerife.

No solo es una cuestión de salud, también se trata de intentar lograr la recuperación económica de las islas, para ello debemos alcanzar niveles que permitan la llegada de turismo.

La situación en la isla de Tenerife no permite que nos relajemos y no hacer uso de la mascarilla en estos momentos parece una actitud irresponsable y no aconsejable ahora. Podemos atajar los contagios con las medidas que, hasta la fecha, han funcionado. Abandonar estos hábitos con el conocimiento que todos tenemos de las vías de transmisión y los graves perjuicios para la salud individual que producen los contagios es una imprudencia.

No es admisible que el comportamiento de unos pocos siga dañando gravemente al resto de la población, sanitaria y económicamente. Por ello, desde el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Santa Cruz de Tenerife pedimos más firmeza en el control de los que incumplen las medidas.