Gobierno y Cabildo de Tenerife ultiman un convenio para ampliar en 47.000 metros cuadrados el hospital del Sur

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, se reunió esta tarde con los representantes de la Plataforma Pro Hospital Público del Sur de Tenerife en la sede de Presidencia de Santa Cruz de Tenerife con el objetivo de analizar los avances logrados en esta infraestructura clave para la Isla (situada en el municipio de Arona) y las previsiones a corto y medio plazo. A la cita también acudió el presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, la consejera insular de Acción Social, Marián Franquet, y el director general del Servicio Canario de Salud, Conrado Domínguez, quienes explicaron que ambas administraciones trabajan en la inminente firma de un convenio por el que el Cabildo cederá a la Comunidad el edificio que se iba a destinar a plazas sociosanitarias (47.000 metros cuadrados) para que se dedique en exclusiva a prestaciones hospitalarias y, así, "se disponga de un hospital con todos los servicios", según recalcó Torres.

Tras la reunión, y en declaraciones a los medios, el presidente de Canarias recalcó que, desde el pasado 23 de abril, con las primeras operaciones en el hospital del Sur, se ha ido avanzado en la prestación de servicios en este centro en especialidades como la oftalmología, la traumatología, la dermatología y en intervenciones por tumores en el pecho. "Una reivindicación de 30 años, por tanto, se ha cumplido en 2021", remarcó.

No obstante, Torres subrayó que estos servicios "han de ser complementados y, para eso, necesitamos ese convenio con el Cabildo, de forma que podamos utilizar el edificio que aún no se ha terminado. Asimismo, se debe construir un centro sociosanitario porque esto también es imprescindible para esta comarca", la que más crece en población de toda Canarias. "Queremos, pues, una infraestructura de primer nivel, no solo para Tenerife, sino para toda la provincia occidental, con La Palma, La Gomera y El Hierro".

La cesión de dicho edificio facilitaría los servicios hospitalarios por concentrarse en una misma zona, mientras que, para el equipamiento sociosanitario, el Cabildo también está dispuesto a ceder el terreno necesario a la Comunidad.

El Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife ultiman un convenio para ampliar en 47.000 metros cuadrados la superficie del hospital del Sur

El Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife ultiman un convenio para ampliar en 47.000 metros cuadrados la superficie del hospital del Sur

Según explicó Torres en la reunión y luego a los medios, el Gobierno regional pretende destinar parte de los 630 millones que llegarán a Canarias de los fondos europeos de recuperación (REACT-UE) a esta infraestructura. De hecho, indicó que más de 200 millones de esa cifra se invertirán en el área sanitaria antes de que termine 2023.

El presidente dejó claro que este hospital es una prioridad para su Gobierno, que ya ha empezado a ser una realidad y que ese 23 de abril fue un día histórico para la sanidad isleña por esa primera operación de oftalmología en el Sur de Tenerife. "Recuerdo la imagen del señor que se operaba con ese pulgar hacia arriba porque, por fin, podía operarse en ese hospital. Esas son las imágenes que reconfortan y, por eso, felicito a la Plataforma por todo su trabajo", indicó.

La intención de la consejería regional de Sanidad pasa por disponer en el plazo de tres semanas del plan funcional de este hospital. Además, el convenio con el Cabildo se pretende firmar en el próximo mes de septiembre y, una vez confirmado ese acuerdo, se haría una visita oficial a las instalaciones, según se consensuó en la reunión entre los miembros de la entidad ciudadana y los representantes de ambos gobiernos. Conrado Domínguez explicó, asimismo, las previsiones para ir ampliando las prestaciones sanitarias en ese centro a medio y largo plazo con el objetivo común, y reiterado durante la cita, de que sea "un hospital de verdad" que deje a un lado las promesas y se convierta en una realidad palpable.

Equipamiento de última generación

El presidente del Cabildo recalcó que, "aunque se han producido avances importantes, aún no hay un hospital del Sur". Martín resalta la relevancia de esa cesión del edificio inicialmente sociosanitario porque supondría 47.000 metros más, se congratula de la ampliación de la cartera de servicios y se comprometió a que, mediante la empresa insular Imetisa, se incorpore "equipamiento de diagnóstico de última generación. Queremos pasar página tras una espera demasiado larga por un hospital", insistió.