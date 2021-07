El Pleno se suma a la petición de Mena para reabrir el punto de vacunación de El Mojón en una declaración institucional

Arona/ La corporación del Ayuntamiento de Arona en pleno ha aprobado por unanimidad una moción de carácter institucional en la que se insta al Gobierno de Canarias a la reapertura del punto de vacunación contra la Covid-19 en el Hospital del Sur, que fue cerrado, lo que llevó al alcalde, José Julián Mena, a reclamar que retomara su actividad. El origen de esta cuestión se sitúa el 17 de julio, cuando Sanidad anunció que dejaba de prestar el servicio en estas instalaciones, lo que llevó al propio Mena a salir al paso un día después, reclamando que volviera a vacunar a la población de la Comarca, que durante ese fin de semana fue derivada a otros puntos, como el pabellón Santiago Martín, en el área metropolitana.



Después de esta petición, la Consejería retomó la vacunación en el Hospital del Sur el pasado fin de semana, destinando un total de 2.000 dosis a personas no vacunadas mayores de 16 años.

La declaración respaldada por la corporación no solo manifiesta el rechazo a esta decisión, sino que solicita que la reapertura no sea únicamente puntual, sino permanente.

En sus declaraciones, Mena recordó que "si pedimos responsabilidad a nuestros vecinos es para dar ejemplo y mejorar la atención y el sistema de vacunación, que es fundamental para reactivar el turismo, el comercio, la hostelería...".

Asimismo, el alcalde insistió en que, si bien "la Comarca Sur es un área metropolitana. Necesitamos de planificación, atención a nuestros ciudadanos", agregó.

