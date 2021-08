Sanidad recuerda a la FECAM las medidas de prevención ante la COVID-19 que deben cumplir los ayuntamientos

Se trata, por tanto, de las medidas en vigor tras los cambios incorporados en las restricciones debido a los autos del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que han modificado algunas normas recogidas para las islas en niveles de alerta 3 y 4.

Además, la Consejería recuerda que seguir cumpliendo con estas medidas es esencial para contener la curva de contagios de la COVID-19 y apela, una vez más, a la responsabilidad individual y colectiva para evitar que el coronavirus siga extendiéndose por el Archipiélago.

Actualmente, en el nivel de alerta 1 está la isla de El Hierro; en nivel 2 están La Gomera, Lanzarote y La Graciosa; en nivel de alerta 3 están La Palma y Fuerteventura, y en nivel de alerta 4 están Tenerife y Gran Canaria.

Principales medidas en vigor

Según la normativa actual, la permanencia de grupos de personas, tanto en espacios públicos como privados, se limita a 10 personas en nivel de alerta 1; a 6 en nivel de alerta 2, y a 4 en los niveles de alerta 3 y 4.

En cuanto a la actividad de establecimientos de hostelería y restauración, en las islas en nivel de alerta 1, las terrazas al aire libre tendrán un aforo del 100% y hasta 10 comensales por mesa; en espacios interiores el aforo será del 75% y 6 personas por mesa, y el consumo en barra será en grupo de máximo 4 personas. El cierre total del establecimiento se fija antes de las 02.00 horas.

En islas en nivel de alerta 2, las terrazas tendrán un aforo del 75% y se permiten 6 comensales por mesa como máximo; en los interiores el aforo no podrá superar el 50%, el máximo de personas por mesa será 4, y el consumo en barra se hará en grupos de máximo 2 personas. El cierre completo del establecimiento y servicio de recogida en el propio local será antes de las 00:00 horas.

En los niveles de alerta 3 y 4, las terrazas al aire libre tendrán un aforo del 75% y los comensales serán como máximo 6; en el interior no se podrá superar el 50% del aforo y se podrán sentar en cada mesa 4 personas como máximo, y el consumo en barra será en grupos de 2 personas. El cierre completo del establecimiento y del servicio de recogida en el propio local será antes de las 00:00 horas.

En cuanto a la actividad física y deportiva no federada en zonas interiores de instalaciones y centros deportivos, en nivel de alerta 1 no se superará el aforo del 75% en cada una de las estancias y se realizarán los ejercicios en grupos de máximo 10 personas, incluido el monitor; en nivel de alerta 2 el aforo será del 50% y los grupos serán de 6 personas, en nivel de alerta 3 no se superará el 33% de aforo y los grupos serán de 4 personas máximo, mientras que en nivel de alerta 4 el aforo será del 55%.

Mobiliario urbano infantil y deportivo

Además, en un escrito enviado hoy a la FECAM por parte de la Dirección General de Salud Pública se recuerda que el uso del mobiliario urbano infantil y deportivo está prohibido en las islas que se encuentren en nivel de alerta 4, por lo que los ayuntamientos deben proceder a su precinto.

Ocio nocturno

También se recuerda que, como hasta ahora, los establecimientos de ocio nocturno, discotecas y karaokes en los niveles de alerta 2, 3 y 4 deben permanecer cerrados.

Únicamente pueden abrir los de aquellas islas en nivel de alerta 1 siguiendo estas condiciones: cierre total antes de las 02.00 horas; sin baile; aforo del 100% al aire libre con 10 personas por mesa, y, en el interior el aforo será como máximo del 50% y con 4 personas por mesa.