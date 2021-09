Arona valora positivamente la 'vacuguagua' y anima a la ciudadanía a acudir este sábado a vacunarse en Las Vistas

Arona/ El Ayuntamiento de Arona valora positivamente la estancia durante esta semana de la vacuguagua de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias en las localidades más pobladas del municipio. A falta de su última jornada este sábado en el parking de la Playa de Las Vistas (de 10.00 a 14.00 horas), la vacuguagua está siendo todo un éxito. Decenas de personas del municipio se han acercado el miércoles a Valle San Lorenzo y hoy a El Fraile para recibir su vacuna, demostrando que Arona está comprometida con la salud y el bienestar de toda la comunidad.



Igualmente, el Ayuntamiento valora el esfuerzo que está haciendo la Consejería de Sanidad con el plan de vacunación, no solo en Canarias sino en particular en Arona, cuando el pasado mes de julio cerró el punto de vacunación en el Hospital del Sur y, tras la reclamación del alcalde José Julián Mena, lo volvió a habilitar con celeridad.

Mena quiso agradecer "el enorme esfuerzo que están realizando los sanitarios y sanitarias desde el inicio de esta pandemia. En los días más duros y ahora con las largas jornadas de vacunación. También quiero felicitar a nuestros vecinos y vecinas, por su compromiso para superar estos difíciles momentos y su apuesta por el bienestar común, acudiendo a vacunarse durante todos estos meses. Y a quien no haya podido, le animo a que se acerque este sábado al parking de la Playa de Las Vistas y se 'suba' a la vacugagua. La vacuna es el camino para que la pandemia termine".

