Sanidad comunica 66 casos de COVID-19 en las últimas 24 horas

La Incidencia Acumulada a los 7 días en Canarias se sitúa en 24,5 casos por cada 100.000 habitantes y a los 14 días en los 56,53 casos por 100.000 habitantes.

Por islas, Tenerife suma 25 casos con un total de 45.320 casos acumulados y 1.027 casos activos epidemiológicamente; Gran Canaria cuenta con 36.196 casos acumulados, 14 más que el día anterior y 680 activos. Lanzarote suma 10 nuevos casos con 6.822 acumulados y 100 activos epidemiológicamente; Fuerteventura tiene 4.417 casos acumulados con 15 casos más que la jornada anterior y 154 activos. La Palma suma dos nuevos casos y cuenta con 1.099 acumulados y once activos; El Hierro no registra nuevos casos, por lo que sus acumulados son 458 y sus activos siete. Por su parte, La Gomera no incrementa sus casos, por lo que tiene 402 acumulados y no tiene casos activos.

Hasta ayer se ha realizado un total de 2.115.121 pruebas diagnósticas en las Islas, de las que 3.008 se corresponden al día anterior.