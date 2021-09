El Ministerio de Sanidad lanza una advertencia a la empresa TÜV, que "acredita" la campaña 'La Graciosa Libre de Humo'

El Ministerio de Sanidad ha comunicado a TÜV "que cese en las referencias erróneas al Ministerio de Sanidad", ya que en su certificación incluyen la "conformidad con las directrices del Ministerio de Sanidad competente".

Y sentencia: "La citada comunicación se realizó con el objeto de recalcar la posición del Ministerio de Sanidad respecto a cualquier actividad que directa o indirectamente fomente el consumo de tabaco o de productos relacionados según lo establecido en el Acuerdo de la Comisión de Salud Pública aplicable a estos productos."

El Colegio de Médicos de Las Palmas ya denunció ante la Fiscalía la campaña con el fin de que la investigue y proceda, según convenga, para detenerla, ya que podría infringir la legislación vigente sobre la publicidad, promoción y patrocinio del tabaco.

La empresa TÜV, de origen austriaco, que se anuncia como independiente, sin ningún vínculo con entidades públicas españolas, es una empresa certificadora que ha desarrollado el protocolo de certificación denominado 'Cultura Libre de Humo', cuyo objetivo es acreditar que una organización tiene la disposición para planificar, apoyar, implementar, monitorear y mejorar continuamente un conjunto de acciones, con el objetivo de asegurar liberarse del consumo de cigarrillos en sus instalaciones, así como durante las actividades o eventos que organizan.

La tabaquera internacional Philip Morris, colaboradora habitual de TÜV, apoya a esas organizaciones en Canarias, colaborando con ellas en el proceso de obtención de dicha certificación emitida por TÜV.

Philip Morris comercializa un nuevo producto de tabaco calentado, argumentando que no produce humo, aunque sí libera nicotina y sustancias tóxicas. Llama poderosamente la atención que la tabaquera mencionada apoye no consumir cigarrillos porque emiten humo, pero comercialice un producto que sigue siendo dañino para la salud. Su campaña hace hincapié en "que no queman el tabaco", pero sí lo calientan, manteniendo la adicción a la nicotina.

Al Colegio de Médicos de Las Palmas y a muchos profesionales sanitarios, comprometidos contra la pandemia del tabaquismo, esta campaña de "no humo y sí nicotina" les parece perjudicial para la Salud Pública.